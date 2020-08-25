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【新冠肺炎】馬仲儀：自己不參與全民檢測計劃　市民如有病徵及高危群組就應檢驗

社會 11:30 2020/08/25

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（經濟日報資料圖片）

港府將於下月1日推出全民檢測，初步為期7天，惟採樣中心地點仍未公布。公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，不清楚檢測計劃詳情，包括樣本如何處理等，自己不會參與及提供協助，亦難以推薦病人參與。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀接受商台訪問時提及，自己不清楚檢測計劃詳情，包括不知道如何處理樣本、檢測地點環境、檢測人員有否足夠保護及培訓等，亦對計劃安排、資源運用及成效很有保留。

她表明自己不會參與有關計劃，亦不會提供協助，更不會向病人推薦，強調作為醫生，如果要向病人推薦一樣事情，自己必需很清楚對病人有幫助及風險低；又指自己不是要抹黑檢測計劃，如果有朋友參與，她不會給予負面評語，因為是對方個人決定。

馬仲儀表示，每人都有責任感，如有病徵及屬於高危群組就應接受檢驗，一旦自己在工作環境在無保護下接觸確診病人等，自己亦願意按醫院安排接受檢測。她又認為政府對高危群組檢測工作太慢，過往走漏了很多個案，如果中央想協助，應在有關方面提供協助。

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責任編輯：陳正怡

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