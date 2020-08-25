【使徒行者3】首輯《使徒》本周六深宵重播　為林峯回巢再演爆Seed鋪路爭視帝

▲ 《使徒行者》將於29/8起重播。

TVB翡翠台深宵追劇時段在本周六（8月29日）起重播《使徒行者》，接現在正重播由周柏豪及黃翠如等人主演的《使徒行者2》。2014年首播的《使徒行者》由林峯、佘詩曼、許紹雄、陳敏之及沈震軒主演，播出時大受歡迎，佘詩曼亦憑「釘姐」一角勇奪視后獎項。

《使徒行者》當年播出時，因刺激的尋卧底劇情，再加爆Seed（林峯飾）、釘姐及Yan（陳敏之飾）與Kobe（沈震軒飾）兩條賺人熱淚的感情線，而大獲好評。不過，由於劇集播出時，林峯已離巢TVB，故無緣與視后佘詩曼同封視帝視后。

今次重播完《使徒行者2》播《使徒行者》，應該為台慶劇《使徒行者3》鋪路。

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▲ 林峯回巢TVB首套劇便出演《使徒行者3》。（網上圖片）

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《使徒行者3》亮點推介

到2019年，林峯宣布返回娘家TVB拍劇，以及簽約成為星夢娛樂歌手。而他回歸TVB之作，便率先演劇集《使徒行者3》，繼續以爆Seed一角做卧底及社團成員，遊走於黑白兩道間。

不過，由於佘詩曼缺乏檔期參演，令爆Seed與釘姐的感情要斬纜，而林峯的新搭檔改為由大馬女神林宣妤出演，相信會是另一個型男美女組合，擦出新火花。

▲ 林峯與佘詩曼在《使徒行者》中的CP非常深入民心。（網上圖片）

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而《使徒行者3》亦邀來馬國明出演，他更罕有地演奸角。馬國明以銀髮造型登場，他曾透露雖然是奸角，但是因為大佬的死而黑化的角色，所以是奸得情有可原。

另外，在《使徒行者》中的要角許紹雄，以及《使徒行者2》的要角周柏豪亦有份參演第三輯，強大的演員陣容確實令人期待。

▲ 馬國明罕有演出奸角。（網上圖片）

回巢爭視帝

林峯自1999年加入TVB，由閒角捱至當家小生之位，在多套劇集如《談情說案》、《雷霆掃毒》，及《使徒行者》中都有不俗的演出，但一直都無緣視帝獎項，令不少觀眾都為他抱不平。

今次，他回巢拍《使徒行者3》，再出演爆Seed一角，加上強大陣容拍攝，林峯大有機會在TVB萬千星輝頒獎禮中問鼎視帝獎項。