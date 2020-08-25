【最佳拍檔】劉松仁與米雪行山保健康　久未露面松哥精神飽滿

▲ 曾傳中風常與米雪行山保健康，久未露面劉松仁精神飽滿。

現年70歲的劉松仁（松哥）早前曾傳疑似中風、身體欠佳，他的老拍檔米雪繼數月前貼出飯局合照後，近日再度更新松哥近況。這對昔日螢幕情侶至少相約過兩次行山，更見松哥精神飽滿，行山鍛鍊體魄！

去年1月有傳松哥中風要撐拐杖行路，而他在4月完成了導演的舞台劇《利瑪竇》之後，便沒有公開露面。後來甚至有傳松哥身體狀況漸差，除強烈手震及口齒不清外並且暴瘦，令身邊人感到擔心。

【早日康復】劉松仁被傳中風後現身好友飯局 米雪為松哥報平安：老友記都很疼他

▲ 松哥精神飽滿。（instagram圖片）

米雪松哥行山

幸當時他透過經理人對外表示，只是之前在排練期間因跌倒受傷而影響身體，不是傳聞的中風，已停工休養。

曾與松哥合作《萍蹤俠影錄》，《武俠帝女花》、《倚天屠龍記》等電視劇集被封熒幕情侶的老拍檔米雪，繼今年5月發放過與松哥出席飯局的合照後，昨日（8月24日）又貼出二人的行山相，多張相片分別穿上兩套裝束，相信二人不時相約登山做運動。

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▲ 二人多次相約行山。（instagram圖片）

米雪留言寫道：「跑步，不因口罩而阻！友情，不因2人限令而疏！」她更標記「Stay Fit」、「Stronger Together」等，希望跟松哥一同保健康體態。

他們更堅守政府規矩，守著二人限聚令外，在公共地方亦長期戴上口罩，為己為人。

照片所見松哥已比之前飽滿得多，雖有口罩遮掩，但明顯見他精神比之前好多了。

【開心速遞】苗僑偉米雪將現身 《愛回家》 三哥疫情期開工加強防疫措施

▲ 米雪與三哥客串《開心速遞》。（TVB截圖）

現年64歲的米雪仍養得宜，平日見她經常三五好友行山運動，身心都非常年輕，故被廣告商相中代言保健產品。

在昨晚她與另一好拍檔苗僑偉現身處境《愛‧回家之開心速遞》，他們在劇中演回自己，擔任新威龍廣場內商店剪綵，為劇集生色不少。

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