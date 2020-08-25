【提款機男友】每月付$2600生活費予女友一家　準外母嫌少一句話令男友想分手

▲ 男友月付女友家2600元生活費仍被嫌少。

當一對情侶進入談婚論嫁階段，把對方父母當作親人照顧也是孝心。然而，台灣有一名男子卻透露，由於女友全家都沒工作，他每月會付5000至1萬台幣（約1300至2600港元）給對方媽媽作生活費，不料女友家人卻得寸進尺，要求更多，令他猶豫是否應與女友結婚。

有台灣男網民在facebook群組「靠北女友」表示，自己與女友拍拖兩年，視對方為結婚對象，因女友與家人都沒有工作，他每月都會給予女友媽媽5000至1萬台幣生活費，當作孝敬未來外母。然而女友家人近日卻要求，除了給予女友媽媽，更要額外付女友一筆生活費，「不管女兒有沒有工作，每個月都有固定給她生活費，讓她可以多存點錢」，令他壓力加倍。

思考是否應結婚

男網民坦言，自己每月收入不穩定，亦有自己爸媽和弟妹要照顧，更需要還貸款，經濟條件並不是富裕到可以輕鬆養兩家人，女友家人的要求，令他不禁思考是否合理，亦考慮是否與她結婚，還是分手，會擔心婚後更要負擔女友一家的生活費，長貧難顧。

網民︰被當搖錢樹

不少網民紛紛留言指，女友和其家人的要求完全不合理，「認識一個女友就要養她全家？你是搖錢樹嗎」、「你確定他們胃口不會被你養大？」、「要是還沒結婚，不可以這樣，不然分手後會很難算清，除非你很大方」。

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責任編輯：王明芳