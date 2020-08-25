【彩虹嬰兒】歷6次流產終誕健康嬰兒　媽媽走出陰霾紀念逝去小天使

▲ 美國一位媽媽經歷6次流產後終誕下健康嬰兒，她以彩色煙霧紀念逝去的小天使。

風雨後總會看見彩虹！女性懷孕的初期有約10%至20%的流產機率，對於渴望孩子來臨的媽媽來說，逝去的嬰兒是一個沉重的打擊。美國一名36歲女子Jessica Mahoney育有1名4歲兒子，她與丈夫希望為兒子增添一名弟弟或妹妹，沒想到卻經歷6次痛徹心扉的流產，步出黑暗後，她終於懷上第7胎，決定在懷孕後期以彩色煙霧紀念逝去小天使，並迎接這位「彩虹嬰兒」來臨。

在外國，有媽媽以「彩虹嬰兒」（Rainbow Baby）代表準媽媽因流產、幼兒夭折或懷有死胎等失去嬰兒後，終於順利誕下的嬰兒。這一詞寓意並非否認暴風雨曾經來臨，而是經歷殘酷的現實、走過黑暗之後，仍然能樂觀面對。就如父母經歷孩子逝去的悲傷後，再次懷孕並誕下健康的寶寶，讓整個家庭開展全新的生活。

媽媽經歷6次無故流產

綜合外媒報道，來自美國的Jessica與丈夫Kevin育有一名4歲的兒子，但二人均想為兒子帶來多一名弟妹，於是努力嘗試。可是，連續經歷6次懷孕後均無故地發生流產，兩夫婦感到非常沮喪，陷入人生的低潮。

於是，兩夫婦決定尋找生育專家，尋找流產的原因，

做過所有的基因測試，他們都不能在我們身上找到問題，無法解釋為何流產。

失望的Jessica決定開始研究收養孩子，這時她發現自己再次懷孕，而且胎兒健康地成長。

以彩色煙霧紀念6位逝去小天使

兩夫婦決定邀請攝影師紀念特別的一刻。攝影師Joann Marrero以彩色煙霧創作彩虹背景，紀念6位逝去的小天使，並以彩虹迎接健康的嬰兒來到世界，「希望其他失去孩子的父母能走出陰霾，告訴他們雨後彩虹終會來到。」

而Jessica亦希望自己的故事能鼓勵其他父母，

雖然曾失去過、感到沮喪，但不要感到孤單，黑暗過後會有彩虹。

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責任編輯：王明芳