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【書展2020】貿發局向書展參展商發信　書展將延至12月16日起一連7日舉行

社會 12:09 2020/08/25

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

貿發局向參展商發信指，書展將延至12月16日至22日一連7日舉行。

每年一度的香港書展，原定在7月15至21日於香港會議展覽中心舉行，惟由於當時疫情嚴峻，貿發局在開幕前2天宣布延期舉行。貿發局今日（25日）再向參展商發信指，書展將延至12月16日至22日一連7日舉行，而貿發局網站今日亦刊登相關告示，同期舉行運動及消閒博覽。

【新冠肺炎】本港現全球首宗二次感染　港大專家：顯示新型肺炎患者無終身免疫

貿發局表示，上月宣布延期後隨即向參展商發問卷，有逾半數參展商表示，期望在年底前重辦，故決定將新展期定於12月，並保留防疫抗疫基金對參展租金的資助，即大部分攤位都可免場地租金。

貿發局又指，今次舉辦前一個月和一星期前，即11月16日和12月9日，都會作疫情風險評估，確保參展商有足夠時間應對。

12月香港書展安排

  • 日期： 2020年12月16日至22日（星期三至下星期二）
  • 時間: 下午2時
  • 展館： 香港會議展覽中心 – 展覽館1A-E、3B-E及3F-G
  • 資料來源：貿發局

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記者：陳子謙

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