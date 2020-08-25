【減肥大作戰】減肥都可以食炸雞髀　營養師推介500卡低醣炸雞髀便當【附做法】

▲ 只要控制得宜，減肥都可以食炸雞髀！

減肥都可以食炸雞髀！台灣營養師蕭瑋霖（杯蓋）近日推介一款548卡的低醣炸雞髀便當，並分享食譜。他表示只要能好好控制醣類、脂肪、蛋白質這三大營養素的比例，減肥人士也可吃炸雞髀。

營養師杯蓋在其facebook「營養初 Nutrue - 營養師杯蓋」表示，低醣炸雞髀便當三大營養素比例是：醣類22%，脂肪47%，蛋白質31%。這款便當有1款主菜和3款副菜，沒有主食，也就是所謂的飯。因為油炸及烹調會加糖，所以能吃醣的額度就用掉了。另因雞髀會裹粉，這些粉也屬於澱粉類食物，亦計入醣類。但他指，低醣並不代表不能吃飯，是有方法配搭的。

材料

他在網誌分享低醣炸雞髀便當的食譜，材料如下（註：1T=1湯匙，1t=1茶匙）：

▲ 低醣炸雞髀便當的材料及份量（ 營養師杯蓋授權轉載）

做法

【炸雞髀】

1.雞腿醃漬前先洗一下之後擦乾

2.加入醃料醃漬1小時

3.裹粉（小技巧：一隻手濕的，一隻手乾的）

4.待雞髀返潮後開始油炸（約1.5升油），用中火炸約5至10分鐘

5.首次油炸上色，然後撈起，用大火高油溫回炸，炸至酥脆，可戳戳雞髀，若沒有流血即可上碟

【玉米筍西蘭花】

食材特性：以清燙方式烹調，可減少整體用油；配搭蔬菜中蛋白質含量高的西蘭花，可增加蛋白質的攝取

1.玉米筍切段、西蘭花一朵一朵切下、紅蘿蔔切片

2.水滾後，倒入一茶匙鹽

3.倒入玉米筍、紅蘿蔔及西蘭花

4.煮熟即可上碟

【芹香魷魚】

食材特性:芹菜富含膳食纖維，配搭低脂魷魚，可增加整體蛋白質的攝取

1.薑、辣椒切菱形片，蒜頭切碎、芹菜切段

2.魷魚切條或刻花都可以

3.蒜、薑及辣椒爆香

4.倒入芹菜及魷魚炒熟即可

【紅燒豆腐】

食材特性:豆腐是屬於低脂高蛋白食材，搭配紅燒減少整體用油量

1.豆腐切厚片或塊、蔥綠切花、蔥白切段、蒜切末

2.起油鍋，將豆腐煎至兩面金黃

3.加入蔥白、蒜末爆香

4.加入醬油、醬油膏及水調味

5.加入冰糖調味

6.可下少許青豆配色

7.起鍋前下蔥花即可

內容獲營養師杯蓋授權轉載

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責任編輯：黃泳欣