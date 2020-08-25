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【新冠肺炎】何栢良解釋研究工作繁忙未會參加檢測　從不反對市民參與

社會 12:12 2020/08/25

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續放緩，惟未見平息。港大感染及傳染病中心總監何栢良指，隨著本港確診個案減少，料社會剩下無病徵感染者數目不多，推行全民檢測成效存疑；又解釋自己大學、研究工作繁忙，未會參加檢測，惟從不反對市民參與。

港大感染及傳染病中心總監何栢良接受電台節目訪問時，解釋自己曾表明不參與是因為自己需要專注教學和研究工作，無法抽空參與計劃；強調只是表達己見，自己對政治無興趣，凡事以科學為本，希望各界不要用有色眼鏡看事情，亦不反對市民參與計劃。

他稱，曾聽聞公務員事務局局長聶德權解釋計劃，負責測試的內地團隊亦認為樣本收集的病毒交叉傳播風險較小；惟現時確診個案減少下，社區不知仍有多少無病徵人士存在，推行全民檢測的成效存疑。

何栢良提及，早前深圳超市發現確診個案為例，4小時內已找到與確診女工密切接觸的人士，並分別在深圳和汕尾找到8名無徵狀感染者和相信是第二代傳播者，認為內地防疫工作有很多值得參考，追蹤快速可以防止病毒在社區擴散，及早截斷傳播鏈。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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責任編輯：陳正怡

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