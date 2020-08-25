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【人人變廚神】疫情下不能同枱飲茶　夫婦自製精美點心與長輩在家飲茶

休閒 12:19 2020/08/25

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熱門 消委會 BNO 派錢1萬 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

夫婦自製點心與長輩在家飲茶，引起超過2千網民讚好。

在疫情及2人限聚令之下，外出吃飯限制多多，一家人甚至不能同枱飲茶。一對夫婦近日就自製酒樓點心，與家中長輩一起在家飲茶，點心的賣相甚至比酒樓買到的更好，被網民大讚「食得安心又開心」。

夫婦自製酒樓點心

有網民在Facebook群組「今晚煮乜好」上載自製的點心照片，表示約了家人在家飲茶。由照片可見，點心包括咸水角、蝦餃、燒賣、叉燒酥、路邊腸粉、叉燒包，全部都是樓主與丈夫自製。再加上奶奶自製的糯米雞，所有點心的賣相非常精美，就像從酒樓外賣回家一樣。

樓主表示，所有點心都只是根據網上的食譜而製。腸粉及叉燒包前一日預先整好冷藏，而咸水角、蝦餃、燒賣則是即日早上製作。叉燒酥使用早前整拿破崙蛋糕搓剩的酥皮，即日包及焗製。

大讚兩夫婦厲害 網民：有冇得訂位？

帖文引起超過2千網民讚好，不少網民都大讚兩夫婦厲害，認為他們可以開店。有人更認為樓主兩夫婦製作的點心比酒樓的更精美，「仲好過去酒樓啦，食得安心又開心」。

疫情下人人變廚神，有網民也分享自己製作點心的經歷。有人成功自製奶黃包、薄撐等。亦有人試過整蝦餃，但就「整到一頭煙」，成品更是不理想。

有人認為在家飲茶沒有到酒樓的氣氛，樓主就回疫情下無辦法出街食，唯有與家人在家吃，有其他網民指這是可以一家人聚餐的好方法。更有不少人搞笑地詢問樓主住在哪一區，「有冇得訂位？」、「唔該，每樣一籠外賣」等等。

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責任編輯：王明芳

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