【瀕危鯊魚】街市魚檔驚見搥頭鯊　網民：點食呀？唔通打魚蛋？

▲ 有市民在街市魚檔驚見搥頭鯊。

繼近日有網民在元朗同益街市驚見有鯊魚仔出售後，再有市民昨日在網上分享，稱在一個街市魚檔內見到一條「雙搥頭鯊魚」，形體細小，掀起其他網民關注。有人認為，鯊魚可能是捕漁拖網時被打撈上來，直斥是「影響生態」。

一名網民昨日（24日）在Facebook群組分享，在一個街市見到一條「雙搥頭鯊魚」，直指看上去像是「baby shark」，懷疑是否真的會有人買這種鯊魚，並指自己就不會買。有網民不敢置信：「有冇搞錯呀？鎚頭鯊都唔放過」有人回應帖文，認為可能是捕漁拖網所致：「一向都有，用網捕魚係咁，有撈錯冇放過」、「根本拖網就係影響生態」。

搥頭鯊一年死亡率達4億條

香港魚類學會會長莊棣華受訪表示，相片中的鯊魚是未完全成熟的「雙搥頭鯊魚」，這種魚類以季節性遷徙而聞名，但近年因全球濫捕情形嚴重而數量大減，一年死亡率達4億條。

莊棣華指出，拖網捕漁進一步嚴重影響海洋生態，破壞珊瑚、海藻，令部分海洋生物失去糧食；亦因拖網而導致大量魚類在網中焗死，呼籲停止過度濫捕的行為：

捕漁工具的進步，加上大型雪藏庫的使用，令全球出現濫捕情形，成「人為災害」。

他表示不反對進食魚類，但應停止濫捕：「香港整體鯊魚已傾向瀕危邊緣，鯊魚種類銳減，以前有21、22種鯊魚，現在常見的鯊魚只有2、3種。」

一般人認為魚翅富有豐富食用功效，莊棣華就指鯊魚全身軟骨，不同部位藥用功效分別不大；不會因為是魚翅，效用就特別大。

香港是全球最大魚翅貿易中心

據香港海洋公園資料顯示，成年鎚頭鯊（學名Sphyrna lewini）身長3.7至4.3米，體重可達150公斤，分布在熱帶及較暖的溫帶的沿岸水域。由於過度捕撈，導致鎚頭鯊的全球數量不斷減少。

人類對魚翅及其他海鮮的需求增加，令鎚頭鯊不但成為了獵物，有時也會被誤捕，以致無論年幼還是成年的鎚頭鯊都被大量捕捉。

香港是全球最大的魚翅貿易中心，在2012年估計約有130至270萬鎚頭鯊進入市場，從而再作國際貿易。

近日有市民在網上發文表示，在同益街市有魚檔售賣原條小鯊魚，更標示$28一份（3條）。詳情即睇【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣