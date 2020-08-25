【家嘈屋閉】哥哥帶無業女友回家白食白住　妹妹怒斥自私懶惰污糟弄到全屋垃圾

▲ 「未來阿嫂」白食白住、污糟不做家務，而哥哥愛理不理，令一家人非常頭痛。

同一屋簷下雖然說要互相遷就，可是有台灣網民表示哥哥去年帶女友回家同居，家中從此雞犬不寧！「未來阿嫂」白食白住、污糟不做家務，而哥哥愛理不理，令全家人非常頭痛。妹妹忍無可忍在網絡發帖，希望網民提供提議如何趕走哥哥女友。

該名台灣女網民於周日（23日）在Facebook群組「爆怨公社」發帖，一開首寫道「雖說家醜不可外揚，但我真的受不了」，她表示家人跟哥哥感情不好，從小哥哥就會偷錢及惹事生非，爸媽總是要為闖禍的兒子解決麻煩事。自從去年開始，哥哥帶了女朋友回家同居，令家中雞犬不寧！

哥哥帶無業女友回家

女網民表示，初時沒有太理會哥哥的女友，各自各生活，可是有感她對於白食白住卻無半點謝意，愈來愈過分。以衣服為例，她除了身上穿的一套衣服外，就沒有帶其他衫褲鞋襪來，媽媽就將她的新衣服給她穿，女網民嘆︰

結果後來當理所當然，沒經過我同意直接拿我的褲子穿，我叫她脫下來，並且問她為甚麼沒經過我的同意穿我的褲子，她連半句道歉都沒有就去換回褲子。

▲ 枕頭發黃極恐怖「（圖片︰爆怨公社facebook）

隨地丟衛生巾

更離譜的是生活習慣衛生問題，哥哥的女友極度噁心，月經來了滴在地板也不清洗，衛生紙亂丟，衛生巾更是多次隨處丟在地，最後她要幫忙清理執手尾。妹妹為此曾經傳訊息予哥哥女友投訴，可是換來敷衍回覆，最後更是已讀不回。

從該名網民發布的家中環境相來看，哥哥女友將垃圾隨處放，枕頭已發黃、衣服沒有摺放、喝完的台式飲品和空樽一地都是，地上有各種垃圾雜物，可說是垃圾同眠。

▲ 地上有垃圾外，更有銀包、夾髮機、梳子等。（圖片︰爆怨公社facebook）

啃老寄生蟲

哥哥女友現時更是失業狀況，白食白住，完全不做家務，「啃老」寄生在男友家，要男友父母照顧。妹妹感到心痛的是父母白白照顧別人的女兒，從來沒看過聽過她跟我爸媽說聲謝謝。

去年她剛來我家住時說要找工作，找到現在都還遊手好閒，沒在工作也沒讀書了整天窩在我家，我爸媽剛開始還都給她錢去吃飯，不然就是幫她買飯。

為了趕走哥哥女友，她曾經換過大門鎖，可是哥哥趁沒人為意拿走新的鑰匙，而哥哥女友的家人似是已放棄了她。

網民︰清官難斷家務事

有關帖文惹起大量網民表示噁心，斥責哥哥及其女友，包括「果真人不要臉 天下無敵」、及「流浪漢都比她愛乾淨」。有網民表示問題根源是哥哥，應該趕他出門，指出清官難斷家務事，如果父母繼續讓妳哥哥爛下去，也沒有任何辦法，除非斷絕關係趕妳哥出門。網民指出如果真的成為阿嫂，他們有小孩就完了。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳