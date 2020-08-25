【酒店下午茶】文華東方聯乘SHISEIDO推美顏下午茶　每位368元起兼贈950元修護組合換領券

▲ 香港文華東方酒店聯乘SHISEIDO 推出下午茶。(酒店提供)

香港文華東方酒店聯乘SHISEIDO護膚美容品牌，於2020年9月1日至30日期間推出獨家限定「晶鑽傳奇下午茶」。凡享用此期間限定下午茶的客人，每人將可獲贈禮券乙張，以免費換領價值$950的SHISEIDO Future Solution 永恆美肌修護組合，當中包括晶鑽豐盈潔面泡沫、晶鑽水凝再生健膚水、晶鑽多元日間修護乳霜、晶鑽多元再生修護乳霜，以及晶鑽眼唇多元再生乳霜 。

▲ 惠顧下午茶，每位免費換領價值$950的SHISEIDO Future Solution 永恆美肌修護組合。(酒店提供)

並且可享受酒店糕點行政總廚Christophe Sapy炮製的各式下午茶甜點，包括芒果熱情果馬卡龍、柚子白朱古力忌廉蛋糕、抹茶紅桑子馬德蓮蛋糕、紅豆麻糬和1963文華芝士餅等等。當然少不了酒店馳名的玫瑰花果醬及牛油忌廉搭配的鬆餅了。

晶鑽傳奇下午茶

地址：香港文華東方酒店閣樓快船廊及Café Causette供應

價錢：$368/位，如連Ruinart Blanc de Blancs Brut或Brut Rosé NV香檳乙杯，則$548/位(另加一服務費)

時間：周一至五 2:30pm-6pm

周六及公假設有兩個時段，分別為2pm-4pm及4:15pm-6pm；周日3:30pm-6pm

查詢：2825 4000

記者：郭秀芳