【疫情減壓】新城市廣場熊の花樂園即將開催　4米高Kumamon坐鎮6大打卡位率先曝光

▲ 4米高 Kumamon手持10周年慶祝愛心，坐鎮在千呎花園中央恭迎大家入園。

2020年是熊本縣最萌部長Kumamon 誕生10周年，為與大家一同開心慶祝，一向打好呢份工的最稱職旅遊部長，特意聯同沙田新城市廣場呈獻充滿活力氣息的「Kumamon 10周年約會：熊の花樂園」。

若說日本人是亞洲人中最懂得包裝及市場學的，相信無人會反對，可是連他們也沒想過當初為熊本縣設計得意公仔來當代言人而創作出最盟部長Kumamon，竟然一推出即成為歷年最受歡迎吉祥物，更會紅足十年！

熊の花樂園參照熊本縣夏日賞花秘景：山鹿市的方保田東原遺迹公園「のひまわり向日葵花田」，即將於商場1期1樓羅馬圓型獻技場打造全港首個千呎室內向日葵花園，實行香港、日本向日葵花田同步開催！

全場最矚目必屬4米高的巨型Kumamon坐鎮千呎花園中央、10周年粉紅愛心熱氣球，一共6大打卡位和大家一起共賞向日葵最佳賞花時節的盛放之美。今個夏天，相約大家與至萌部長遊走千呎花園，一同在港度假慶祝Kumamon 10周年，吸收活力正能量！

▲ 為慶祝Kumamon入社10週年，新城市廣場特意設計多款獨家限量聯乘產品，讓大家歡樂遊園後換領手信留念！

與此同時，場內更準備了「Kumamon和我種植吧！AR互動遊戲」，部長於商場1期及3期不同角落均散播種子，邀請大家透過手機遊戲尋找向日葵種子，與Kumamon共同攜手於商場「種植」更多向日葵。而3期2樓將設置「Kumamon萌熊夾夾樂」，更讓大小朋友夾走獨家限定Kumamon 10周年精美匙扣，還有各式各樣的新城市廣場 x Kumamon 10周年主題限量禮品換領留念。

6大打卡位率先睇

園區1：4米高Kumamon迎接大家遊園

作為日本九州熊本縣旅遊推廣大使，稱職的部長急不及待與大家分享當地夏日滿開的向日葵，萌勢逼人的4米高Kumamon手持10周年慶祝愛心，坐鎮在千呎花園中央恭迎大家入園，共賞向日葵最佳賞花時節！

園區2：花農部長體驗區

Kumamon戴上一身花農裝束穿梭於花田之間，收集七彩心心，為各位送上各「色」各樣的夏日開心正能量！

▲ 花農部長體驗區

園區3：觀園熱氣球

Kumamon已整裝待發，預備了滿足一眾少女心的粉紅觀園熱氣球，讓大家可以俯瞰全園，欣賞整片金黃色花潮。

▲ 觀園熱氣球

園區4：向日葵照料區

勞碌的部長親自下花田為大家細心照料著一棵棵錯落有致的向日葵，開出金黃色花盤，向著你綻放最燦爛的笑臉。

部長更會親自打理最佳拍攝位置。

▲ 向日葵照料區

園區5：兩大「Gardening拍攝區」

Kumamon邀請大家一同體驗認識向日葵，你更可以跟部長一同在專區合照及玩互動遊戲，贏取限量精品。

▲ 兩大「Gardening拍攝區」

園區6：Kumamon萌熊夾夾樂

Kumamon為了將生日快樂氣氛傳開，在商場3期2樓特設「Kumamon萌熊夾夾樂」，The Point by SHKP會員憑500會員積分/非會員以即日HK$500單一電子消費單據即可參與遊戲，獲得獨家限定珍藏版Kumamon10周年精美匙扣，快來一試手氣「抓」走部長帶回家啦！

【新城市廣場x Kumamon 10周年約會：熊の花樂園】主題裝置

日期：即將登場（最新開放日期請留意新城市廣場Facebook專頁公布）

地點：沙田新城市廣場1期1樓羅馬圓型獻技場及3期2樓

入場費：免費

記者：鄺素媚