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【新冠肺炎】曾祈殷：全民檢測可助揪出未爆發群組　有結果前不應放寬限聚措施

社會 12:54 2020/08/25

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

（經濟日報資料圖片）

港府下月1日展開任民檢測計劃，今日下午亦會公布新一輪社交距離措施。感染及傳染病專科醫生曾祈殷認為，全民檢測計劃有結果前，未能找出社區隱形患者，都不宜放寬限聚措施，否則一旦再現個案，將令政府尷尬和進退兩難。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷接受港台《千禧年代》訪問時表示，本港疫情已見好轉，惟源頭不明的個案仍佔每日確診個案約4成，認為即使個案回落至單位數亦不能鬆懈，預計9月前或9月初期，確診個案仍會於單位和雙位數之間徘徊。

對於全民檢測計劃，曾祈殷指現時社會太過分化，如措施對公共衞生工作帶來少少幫助都應贊成，表明自己都會參加全民檢測，亦會協助市民採樣；又指如有過百萬人參與已算成功，按數據推算可找到百多宗隱形個案，相信有助找尋於高危群組以外未爆發群組。

不過他認為，全民檢測計劃有結果前，都不宜放寬限聚、晚市禁堂食等防疫措施，指現階段未能確定有多少隱形患者潛伏在社區，貿然放寬措施可能陷入兩難，擔心萬一確診數字再上升，防控工作會有困難，形容政府「民望低」，行事要更小心。

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責任編輯：陳正怡
 

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