衞生署今年第二季接獲141宗愛滋病病毒新增個案　逾半患者透過性接觸感染

▲ 衞生防護中心今年第二季接獲141宗愛滋病病毒的新增個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心於今年第二季接獲141宗感染人類免疫力缺乏病毒（愛滋病病毒）的新增個案，自1984年以來，愛滋病病毒感染呈報個案累積至10,550宗。發言人指，性接觸仍然是最主要的愛滋病病毒傳播途徑，市民應恆常及正確使用安全套，以減低感染愛滋病病毒的機會。

141宗愛滋病病毒感染新增個案涉及124名男性及17名女性，其中79人透過同性或雙性性接觸受感染；24人透過異性性接觸受感染；1人透過注射毒品感染，而餘下37宗個案的傳播途徑因呈報時資料不足而暫時未能確定。

新增個案的三個主要呈報來源分別是公立醫院、診所及化驗所，佔71宗；愛滋病服務機構，佔22宗；衞生署社會衞生科診所，佔20宗；91名感染者已到衞生署或醫管局轄下的愛滋病專科服務接受治理。

衞生署指，愛滋病是由愛滋病病毒所引致。如沒有接受治療，約半數的愛滋病病毒感染者會於10年內發病為愛滋病患者。相反，若及早接受抗愛滋病病毒藥物治療，能預防愛滋病及由病毒引致的併發症，亦可大大改善患者的生活質素及延長生命。

感染者如接受抗愛滋病病毒藥物治療並能持續抑制病毒，經由性接觸傳播愛滋病病毒的機會是微乎其微。衞生署呼籲曾進行不安全性行為的人應及早接受愛滋病病毒抗體測試。感染者需盡早接受愛滋病專科治理服務。

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責任編輯：陳子謙