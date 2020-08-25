【反黑路人甲】石修結婚50年謝絕誘惑零緋聞　曾患致命怪病太太陪走高低起跌

▲ 石修在《反黑路人甲》依然有型有款。

已年屆71歲的型佬石修，近日在《反黑路人甲》演馮盈盈的富豪爸爸，又跟高海寧配成一對，依然有型有款。演技具霸氣的石修，現實中是個專一好丈夫，結婚半世紀，跟太太仍十分恩愛，而入行至今更保零緋聞紀錄，是圈中模範老公。

石修原名陳碩修，他出身演藝世家，家學淵源，父親陳直康是粵語片編劇及副導演，石修8歲已當童星，生得英偉俊朗的他，青年時開始便常擔綱小生角色。

▲ 石修在《反黑路人甲》依然甚有霸氣。（影片截圖）

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他在19歲演《夢斷情天》時認識了當時14歲的太太黃茹麗，對方是他好兄弟的妹妹，因經常一起玩耍便熟絡起來。

二人拍拖10年才決定結婚，石修曾憶述，二人穿著樸素便衣便去婚姻註冊署簽名結婚，笑指當年的註冊官還打趣形容二人行為前衛。

▲ 石修跟太太相愛半世紀恩愛如昔。（取自IG）

曾患消化系統怪病

後來石修向傳媒宣布結婚，而他亦順應傳媒提議，跟太太到新娘潭的瀑布下補拍婚紗照，成為當年娛樂圈要聞。

石修後來加入TVB，演出不少小生男一，最為人記得自是在1982年《天龍八部》演慕容公子，跟梁家仁演的喬峰均深入民心。

▲ 石修年青時演《天龍八部》深入民心。

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石修在年青時曾遇上怪病，當時其消化系統失去消化能力，會將吃過的東西完全排出，體重在1個月內下跌45磅。

太太為他尋遍名醫，後來由鄭少秋介紹的太極師傅，助石修走出病困，而太太亦一直陪伴石修度過難關。

石修曾跟太太及子女移居台灣，後來想讓兒子陳宇琛有更好成長環境，89年舉家移民加拿大，石修一度轉行任鋁窗工廠生意。

至97年石修回流再做演員，而兒子陳宇琛亦隨父加入娛樂圈。

▲ 石修跟太太和兒子媳婦甚幸福。（取自IG）

石修保養得宜秘訣

石修外型保養甚佳，絕不似已屆七十，他曾分享自己不煙不酒，又勤做運動，年青時愛游水、打波甚至打功夫，現在也盡量保持適量運動。

因曾歷大病，他聽從醫生指示，飲食方面至今有一個堅持，就是所有含防腐劑的食物盡量不吃，包括臘腸、臘肉、臘鴨、鹹蛋、腐乳、香腸、煙肉、罐頭、即食麵等都少吃，但有時也會讓自己吃一點過過口癮。

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▲ 71歲的石修keep得甚好。（取自IG）

另外，石修很少出街吃飯，在家煮食很清淡，油、鹽、糖都落很少，而太太亦很配合為家人煮清淡口味的餸菜。

跟太太共歷50載人生的石修，拍戲多年來從未與對手傳出緋聞，太太多年來伴走高低起跌，至今石修仍會在晚上與太太牽手散步，夫妻情深，十分甜蜜！

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