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【新冠肺炎】陳肇始籲市民參與全民檢測以截斷傳播鏈　予有條件回復正常社交活動

社會 13:57 2020/08/25

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

（馮漢柱攝）

本港新冠肺炎疫情有緩和趨勢惟未見平息，港府計劃於下周二（１日）展開全民檢測計劃，食衞局局長陳肇始及衞生署署長陳漢儀均呼籲市民參與全民檢測，以及早找出隱性患者，切斷社區傳播鏈。

二人限聚令及食肆晚市禁堂食等社交距離措施有效期將於今日（25日)屆滿。食衞局局長陳肇始及衞生署署長陳漢儀見傳媒，交代防疫措施最新安排。詳情即看：【限聚令】限聚令等措施延長多兩天　星期五延長食肆堂食至晚上九時　重開戲院及美容院

陳肇始提及第三波疫情至今已持續逾一個月，政府丕用最力度對抗及應對疫情，強調同時要有市民合作才可穩住疫情；又呼籲市民參與全民檢測，同心同德抗疫，以及早截斷傳播鏈，令社區有可有條件回復正常社交活動。

她強調，全民檢測屬重要公共衞生措施，因應現時社區不明源頭個案仍多，隱性傳播持續，是次獲中央政府支持短時間內加大檢測量，可有助了解更多社區感染情況，及找出無病徵感染個案，及早作出隔離及治療，可改善整體疫情。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳正怡

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