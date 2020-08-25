涉磚頭擲向水炮車　DSE男生認罪判感化18個月

▲ （經濟日報資料圖片）

今年元旦遊行期間 ，18歲應屆DSE考生涉用磚頭擲水炮車，及於背包內藏有1樽易燃液體、打火機及鎚等，早前承認刑事損壞及管有物品意圖損壞財產共2罪，今（25日）於東區裁判法院被判18個月感化令，裁判官指被告期間須保持行為良好，奉公守法，以及參與社區課程、與感化官保持聯絡等。

被告陳業云（18歲），為應屆文憑試考生，早前承認1項刑事損壞及1項管有物品意圖損壞財產罪。

辯方今求情指，被告還押候判期間親自撰寫了求情信，另有兩名社工亦為被告寫求情信，信中內容反映被告知錯，因事件為家人帶來壓力而感到後悔，感化報告建議判以18個月感化令。

主任裁判官錢禮表示採納報告建議，判以18個月感化令，期間被告須保持行為良好，奉公守法，以及參與社區課程、與感化官保持聯絡等，被告亦須於11月23日返回法庭，待裁判官參閱其進度報告。

案情指，案發日下午4時半，軒尼詩道滙豐銀行外發生暴力事件，警方出動俗稱水炮車的人群管理特別用途車，水炮車駛至波斯富街尾時，被告從人群中衝出，用磚頭投向車尾，其後被警員制服。

警員從被告背包中搜出1個塑膠瓶，當中載有210毫升環己烷、甲基環己烷及19克蔗糖的有機混合物，另搜出美工刀、打火機及鎚。經化驗後，證實塑膠瓶內為易燃液體。

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記者：林欣樂