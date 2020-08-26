【正能量】80後女生棄會計專業轉做音樂治療師　助特殊需要孩童及病人抒發內心情感

▲ 因應情感掃弦，Ukulele聲音的改變代表她每刻心情。（陳永康攝）

註冊音樂治療師（澳洲）周寶楨（Christine）修讀會計，入大公司工作本應是必經之路，但在畢業之際，她開始思考工作的意義。機緣巧合下，她發現音樂能排解情緒、撫慰心靈，便毅然決定轉換跑道，由零開始學做音樂治療師。

棄會計專業 盼做有意義工作

Christine從小學綱琴，並考獲8級。長大後因一次情傷，朋友推介玩Ukulele，讓她發現音樂療癒的神奇之處。「透過玩樂器，難過的感覺慢慢減少。玩的時候會聚焦於結他的震動，聽它的聲音，幫我抒發情緒。」

她本來對工作發展沒太大想法，因為這份經歷，決定以音樂治療幫助他人，於是花3年修畢課程。

執業至今，Christine接觸過不少癌症病人、SEN學生、精神病患者、殘疾人士和長者。她解釋，音樂治療的目的是有計劃及有創意地使用音樂，透過表達、互動，達到治療目的。如生心理、認知、社交和溝通等，以維持或改善身心健康和生活質素。



音樂治療分多種媒介 聽歌合奏都得



音樂治療可分小組或個人，通常持續做6至8節，每節30分鐘至1小時不等。治療師會根據服務對象的轉介資料，再用首兩節觀察作評估，因應他們的需求來制定治療目標。治療過程一般分兩種形式︰接收和表達。

接收式包括一起聽音樂，途中會畫畫、伸展身體、玩紙黏土等。表達式會一起唱歌、寫歌，或玩樂器、合奏等。因應治療目標、進度和服務對象當日的狀態調整。

如他需要提高社交能力，就用較多互動的表達式。若他需要放鬆和冷靜，就可透過接收式，用一些較柔和的音樂進行治療。如果對方有情緒，可以透過合奏，唱些符合其心情的歌曲，去釋放情緒。

▲ （陳永康攝）

▲ 音樂治療常用樂器如Ukulele、律音管、沙錘、手搖鈴和鼓等。（陳永康攝）

聚在一起唱歌、玩樂器，已是表達情感的方法。「走入音樂治療室，我會提供一堆樂器讓他們選擇。如他覺得嬲怒，我會提供一些鼓等敲擊類，讓他可以大力拍打，隨之聽到的聲響，就是自己的情緒。」

演奏技巧、樂理級數都不重要，治療師亦不會要求該如何表達，因音樂治療無分對錯，只要服務對象覺得舒服、好聽，接受到此演奏方式，不影響別人即可。「試過有人跟我說他不想玩樂器，我們就聽住音樂放鬆，做些伸展或郁動。」



為年長精神病患者改善社交 「終於見到佢笑」

每個族群的需求、情緒都不同，要學習如何跟他們相處，治療計劃也要不斷調整。曾有患精神分裂症，常獨來獨往的長者參與小組，受病症影響而常常面無表情、不擅社交，偶爾會說傷害他人的說話。Christine以經典歌曲連結老友記，在合奏、唱歌的過程中，幫助該名長者融入群體。

他的表情、行為會令人想與他保持距離，故我在治療中安排好多互動機會，如唱歌、跳舞，要雙人一組，讓他能與人合作。 經過分享，他漸漸了解其他組員的生活，增加認識，最後幾節終於見到他有笑容，與組員互動，甚至會照顧他們。

▲ 聽住音樂唱歌起舞、接觸新樂器，老友記們都相當享受，更在互動當中提升自信。（iStock）

以音樂為抒發起點 即興創作使情緒有出口

音樂可成為情緒的出口，也讓人變得舒坦，靜下來看身邊的人事物，專注在當下的感覺與音樂氛圍，暫時逃離煩惱。試過與癌症病人小組邊聽音樂、邊玩紙黏土，告訴他們身邊有好多人支持，就像坐在身邊的病友一樣，希望他們透過紙黏土表達自己的感覺。

Christine補充：「有人搓了心形或球體，說好享受聽音樂，也有人指不同的黏士代表中心其他病人，彼此互相支持。」

當引起情緒困擾的問題根源相當複雜，並非一時三刻可解決的時候，紓緩和疏導情緒就變得非常重要。

若情緒積聚、不去處理，就會愈積愈多。透過音樂治療了解自己、面對情緒，疏導之後面對困難，也會變得容易點。

合奏時，Christine指即興彈奏更能表達當下的感覺。對方有多大力拍鼓，節奏有多快，治療師就會順住創作，一起玩音樂。除此之外，他們也會即席作歌填詞。「可表達自己給組員的說話，如長者會說希望大家身體健康。唱的時候他們會自己拉長音、唱成喜歡的風格。」

不只歌曲、樂器有用，歌詞也能激發討論。「如聽到《獅子山下》，長者就會說好多舊事，促進他們溝通。」

▲ Christine指，SEN小朋友創作音樂時會溝通、了解彼此的想法，從而得出大家都滿意的玩法。過程能讓他們學接受、包容他人的意見，情緒管理變好，減少與人爭執。（iStock）

即使無法言語交流 也可用音樂對話



癌症病人、長者起碼能對答，但面對有特殊需要的學童，難度會更高嗎？Christine指音樂是另一種溝通語言，即使無法說話表達，也可以透過樂器發聲。

她曾遇過一對自閉症兄弟，二人住特殊學校宿舍，雖然7歲但仍停留在口腔期，沒有語言能力。想要一樣物件會直接搶，甚至咬人，不懂表達或與人互動，活在自己的世界之中。

我放了一組鼓在旁，他們玩，我就在旁邊彈琴。本來他們只是隨意拍，不會留意我在彈甚麼，思考要怎樣打拍子等等，但聽得久便意識到，我正與他們在一起，拍幾下之下會看我，我彈完他又再拍。

像用音樂對話般，連繫這兩個無法說話的小朋友。「我們輪流拍鼓、傳給下一個人，他們便因而知道要等待，留意到幾時輪到自己，發現原來有另一個人在旁，身邊有他的兄弟。後期他們更會主動遞鼓棍給對方、有眼神接觸，終於有兄弟的感覺。」

▲ 常用的工具還有十分像波板糖的Lollipop drum，被小孩子咬到滿布牙印。（ 被訪者提供）

建立互信關係 因交流而快樂

每次做治療之前，Christine都要預備一系列的材料。如當日流程、活動細節、所需工具等，也要挑選音樂和歌曲。到治療當日，邊彈奏、創作的同時，又要觀察參與者的表情、互動，對比他們參與前後的改變。

有時間的話，她也會跟參與者聊天，了解其心情、經歷。每一次接觸服務對象，除了專注於治療目標外，透過從旁陪伴、交換情感、一同玩音樂，因交流而帶來的快樂，亦是最觸動之處。

音樂治療無法像服西藥般立即見效，人的狀態好難一時三刻改變，但由時間慢慢累積，持續做就改變得到。

記者：吳霆俊