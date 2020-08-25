【限聚令】限聚令等措施延長多兩天　星期五延長食肆堂食至晚上九時　重開戲院及美容院

▲ 陳肇始指，除非疫情有突發性逆轉情況，星期五起延長食肆堂食至晚上9時，重開戲院及美容院等。

本港新冠肺炎疫情緩和，衞生防護中心昨日（24日）公布，單日新增9宗確診，是逾３50日來首度回落至個位數，累計患者增至4,692人，初步確診個案就有約10多宗。不過消息指，今日（25日）新增大約20宗確診個案，再度回升至雙數位字。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約20宗確診個案 再回升至雙位數字

晚市禁堂食、二人限聚及口罩令等社交距離及防疫措施原定今日（25日）屆滿，食物及衞生局局長陳肇始及衞生署署長陳漢儀下午見記者，公布最新的限聚令措施。

陳肇始指過去一星期每星期新增個案有逐步回落，不過每一天都有反覆上落，亦非低水平，會繼續密切疫情發展，就《599F章》、《599G章》以及《599I章》，延長現時的限聚令等社交距離多兩天至8月27日星期四。

▲ 陳肇始指當局會一直檢視疫情情況，調整防疫措施。（馮漢柱攝）

陳肇始指檢視現時最新疫情，除非疫情有突發性逆轉情況，星期五將會發出最新指示，延長食肆堂食至晚上九時、重開戲院及美容院等，戶外運動以及在郊野公園等活動，可納入獲豁免戴口罩的範圍。她表示第三疫情已超過一個月，希望市民積極參與９月１日推行的全民檢測計劃。

【放寬口罩令】 陳肇始：明白市民有抗疫疲勞 戶外運動周五起可不戴口罩

至於本港仍有確診個案，部分屬於不明源頭，現時放寬措施是否會機會令疫情反彈？陳肇始回應指要觀察確診個案是否維持低水平，社會逐步回復社交後，仍有公共衞生仍然重要，仍要看幾天的情況，而在監察的情況，一方面要回復必須的正常生活，故此是次的放寬上，時間上也是有控制，不是完全放寬，是逐步分階段地放寬。

被問到放寬晚市堂食時間至晚上九時，有何特別理據？陳肇始指需要平衡大家的需要，也要縮短市民脫下口罩的時間。

至於外界也憂慮食肆的防疫情況是否已經足夠，陳肇始指已與業界及專家商討，如何改善現時的做法，例如要檢視空氣的流轉，以及是否需要加強空氣清新機，得到業界的正面反應，如果可以回復一些晚市的人數，他們願意多行一步。

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記者：伍瑋瑋