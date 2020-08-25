  • 33°C
香港時間 : 2020825日 (二) 14:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【放寬口罩令】 陳肇始：明白市民有抗疫疲勞 戶外運動周五起可不戴口罩

社會 13:42 2020/08/25

分享：

熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

陳肇始指明白市民有抗疫疲勞， 戶外運動周五起可不戴口罩。

本港新冠肺炎疫情緩和，衞生防護中心昨日（24日）公布，單日新增9宗確診，是逾50日來首度回落至個位數，累計患者增至4,692人，初步確診個案就有約10多宗。不過消息指，今日（25日）新增大約20宗確診個案，再度回升至雙數位字。食物及衞生局局長陳肇始教授今日（25日）會見傳媒，公布最新一輪防疫社交距離措施安排。

【新冠肺炎】疫情放緩周末人頭湧湧　多間商場曾有患者到訪包括朗豪坊、又一城

陳肇始指星期五會發出最新指示，延長食肆堂食至晚上9時、重開戲院、美容院及及較少身體接觸的戶外體育場所。 同時，容許市民在郊野公園戶外範圍不必佩戴口罩。

陳肇始又指，明白市民有抗疫疲勞，而戶外做運動相對風險低，亦有助保障身心健康，現時正值夏季，天氣很熱，市民在戶外運動或未能戴口罩，行政會議今早通過，把在戶外運動不戴口罩納入合理辯解，將會8月28日生效，維持7日。

【限聚令】限聚令等措施延長多兩天　星期五延長食肆堂食至晚上九時　重開戲院及美容院

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：郭家穎

相關文章

【限聚令】限聚令等措施延長多兩天　星期五延長食肆堂食至晚上九時　重開戲院及美容院
今日 13:35
【限聚令】限聚令等措施延長多兩天　星期五延長食肆堂食至晚上九時　重開戲院及美容院
【新冠肺炎】消息：本港今日新增約20宗確診個案　再回升至雙位數字
今日 12:11
【新冠肺炎】消息：本港今日新增約20宗確診個案　再回升至雙位數字
新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【減肥日誌】何遠東留家抗疫決心減肥　肥東2個月激減20磅變瘦東【內附詳情】
11:38 2020/08/24
【減肥日誌】何遠東留家抗疫決心減肥　肥東2個月激減20磅變瘦東【內附詳情】
【緣起緣滅】艾威跟愛妻結束18年婚姻　曾花盡積蓄救病妻惜難終老
11:13 2020/08/24
【緣起緣滅】艾威跟愛妻結束18年婚姻　曾花盡積蓄救病妻惜難終老
【港版健康碼】待疫情緩和可持健康碼往返粵港澳　一文睇獲取健康碼5個步驟【內附檢測機構】
15:22 2020/08/23
【港版健康碼】待疫情緩和可持健康碼往返粵港澳　一文睇獲取健康碼5個步驟【內附檢測機構】