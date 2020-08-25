【放寬口罩令】 陳肇始：明白市民有抗疫疲勞 戶外運動周五起可不戴口罩

▲ 陳肇始指明白市民有抗疫疲勞， 戶外運動周五起可不戴口罩。

本港新冠肺炎疫情緩和，衞生防護中心昨日（24日）公布，單日新增9宗確診，是逾50日來首度回落至個位數，累計患者增至4,692人，初步確診個案就有約10多宗。不過消息指，今日（25日）新增大約20宗確診個案，再度回升至雙數位字。食物及衞生局局長陳肇始教授今日（25日）會見傳媒，公布最新一輪防疫社交距離措施安排。

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陳肇始指星期五會發出最新指示，延長食肆堂食至晚上9時、重開戲院、美容院及及較少身體接觸的戶外體育場所。 同時，容許市民在郊野公園戶外範圍不必佩戴口罩。

陳肇始又指，明白市民有抗疫疲勞，而戶外做運動相對風險低，亦有助保障身心健康，現時正值夏季，天氣很熱，市民在戶外運動或未能戴口罩，行政會議今早通過，把在戶外運動不戴口罩納入合理辯解，將會8月28日生效，維持7日。

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記者：郭家穎