【大體老師】遺體只是生命完結後的皮囊　港大遺體防腐師：大體老師扶掖下代醫護成材

▲ 港大12年遺體防腐師：大體老師扶掖下代醫護人員成材。

愈來愈多人願意死後捐贈遺體，成為大體老師，成就更多好醫生。港大醫學院日前就在Facebook分享「遺體捐贈計劃」中一名重要成員——遺體防腐師的工作內容。遺體防腐師Patrick於港大工作12年，一直在解剖研究室陪伴醫學院同學，並為大體老師防腐，準備好上課環境。Patrick感謝無私的捐贈者成為大體老師，扶掖下一代醫護人員成材，同時分享工作見聞。

節錄如下：

解剖堂是醫學生訓練不可或缺的一環，「大體老師」會以「身教」形式，為一、二年級的醫學生上了解人體構造最真切的一課。生物醫學學院的技術經理Patrick自2008年起加入港大醫學院的他，一直在解剖研究室陪伴同學左右。除了為大家準備好上課環境，更重要的職責是—遺體防腐師。

Patrick在接收遺體後的首要任務，是要核對身份，找出是哪位善長仁翁加入成為「大體老師」，並印刷出標籤貼在屍袋上，作為對「老師」的識認。

之後，Patrick會替遺體消毒和詳細檢查，觀察其狀態或有沒有其他傷口。如果有大型傷口的話，便會進行縫合。亦會幫遺體放回適合解剖的姿勢，之後才正式開始防腐程序，因應體質、身型、死因等決定使用不同的藥水或方法防腐，最後在雪櫃儲存，預備教學。

整個過程長達半年，但Patrick表示：「這是個很重要的過程，因為經過防腐處理後，遺體才不會腐爛，同時亦可防止微生物滋生，確保教職員和同學的安全。」

從外間的角度看，醫學院的解剖堂總有種神秘的味道。被問到會不會有同學在接觸遺體時會大驚失色？Patrick指每年都會有個別同學在第一次見到「大體老師」時覺得不太舒服：

其實主要是心理準備不足夠，年輕的同學相對較少機會出席白事，可能是人生中初次見到遺體。而且他們很多人習慣不吃早餐，空肚上堂再聞到福爾馬林的味道，會容易覺得眩暈。

如碰著這種情形，Patrick他們會扶不適的同學到休息室，照料他坐下喝喝暖水稍事休息，再讓他自行決定要不要繼續上堂。

Patrick笑言要成爲遺體防腐師，不單要對解剖學有興趣，還要願意持續學習，時刻增值自己，擁抱新挑戰。除了作爲醫學教育一員培養新一代，Patrick表示自己的工作還有另一重意義：

遺體本來只是生命完結後的皮囊，但透過我們的技術，我們可以替無私的捐贈者完成最後的遺願，讓他們變成「大體老師」，扶掖下一代醫護人員成材。

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責任編輯：羅嘉欣