【新冠肺炎】衞生署署長陳漢儀建議市民寫日記、記下曾乘坐的士車牌　助追蹤個案

▲ 衞生署署長陳漢儀建議市民寫日記記的士車牌。（馮漢柱攝）

本港新冠肺炎疫情緩和，不過消息指，今日（25日）新增大約20宗確診個案，再度回升至雙數位字。衞生署署長陳漢儀今日（25日）指現時本地個案中，都有3至4成都是源頭不明的隱形傳播，籲市民注意手部衛生及繼續戴好口罩，又建議市民養成寫日記習慣，記錄每日去過的地方，萬一確診也可協助個案追蹤。

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陳漢儀自從7月頭至8月24日，本港共錄得4,692宗個案，當中3,480宗與輸入個案有關。而最近兩星期一共有543宗新個案，當中89.7%個案是本地感染，初期主要是食肆或慶會感染。其中令人最擔心的是安老院舍，亦有其他宿舍群組，她續指雖然近日有新增個案有緩和，但整體疫情依然未受控。

陳漢儀籲市民需繼續注意手部衛生及戴好口罩，又指如果市民養寫日記的習慣，每日記錄去過甚麼地方、坐過的的士車牌，萬一確診，就會大大提升衛生防護中心追蹤緊密接觸者的效率。

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記者：郭家穎