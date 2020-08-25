【陳木勝離世】戰友患癌過身心情低落　古天樂沉澱兩日發文悼念：活在心裡

▲ 古天樂發文悼陳木勝導演。

曾執導《天若有情》、《掃毒》的知名導演陳木勝，上周日（8月24日）因鼻咽癌離世，終年58歲，陳木勝遺下三名子女，遺孀心情未能平伏，亦希望可低調處理後事。而在電影上合作無間的古天樂，今日就發文表達對摯友的悼念。

陳木勝亦跟古天樂合作多次，除《掃毒》外，亦曾合作《寶貝計劃》、《保持通話》、《危城》，並監製《五個小孩的校長》，最後一次合作是執導古天樂投資的《喵星人》。古仔在前日得知好友過身，已向傳媒表示心情低落！

▲ 古天樂跟陳木勝最後一次合作為《喵星人》。（取自微博）

古仔：永遠活在我的心裏

今日古天樂再在社交平台撰文，以「活在心裏」為題，分享跟陳木勝的合作往事和記憶。

古天樂寫道：「收到陳木勝導演離世的消息，腦海首先是呈現一片空白，我沒法去表達那些悲傷的心情。直至我冷靜下來，各種和Benny的回憶，不分先後次序的湧上心頭，像很多很多塊映像碎片出現。」

▲ 陳木勝執導《掃毒》叫好叫座。

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古仔細道合作回憶：「第一次合作的《寶貝計劃》，原來已經是十四年前的事了。由那一次開始，我們成為了亦師亦友的夥伴，先後在《保持通話》、《掃毒》、《五個小孩的校長》、《危城》等合作，我從未想過，三年前的《喵星人》竟然成為我們最後一次合作。」

古仔憶述：「因為我知道Benny對於動作電影以外的題材，充滿了很多吸引又有趣的想法，我也非常樂意跟他繼續合作，一起追尋更精彩更完美的電影夢。」

▲ 古天樂對戰友離世心情低落。（經濟日報圖片）

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古天樂道：「在一起宣傳《喵星人》的日子，我們去了很多不同的城市，在這段相處的日子，更緊密地分享了很多關於人生、夢想等等的想法和經驗之談，每次都有說不盡的話題。我相信有和Benny合作過的人，也會知道他是屬於少說話多做事的實幹創作人，而面對媒體和觀眾他也是很有耐性的配合，我相信所有人也會同意。」

古仔沉重寫道：「這天我失去了一個好朋友，演藝界也失了一個好導演，但Benny的專業精神和作品，會永遠活在我的心裏，也相信會活在廣大觀眾的心裏。」