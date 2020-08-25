浸大推出網上輔導平台　認知行為治療助大專生對抗疫境

▲ 浸會大學聯同瑞典斯德哥爾摩大學合作開發名為「REST Online」的認知行為治療網上計劃。（浸大提供）

過去一年先後經歷社會運動及新冠肺炎疫情，令本港大學生承受更大壓力，浸會大學聯同瑞典斯德哥爾摩大學合作開發名為「REST Online」的認知行為治療網上計劃，混合線上及線下輔導服務，協助有輕度至中度心理壓力的本港大專生舒緩壓力，計劃早前獲教資會批90多萬元資助，為期2年，現正公開招募280名大專生參與，費用全免。

率領研究的浸大社會工作系副教授潘佳雁表示，本港針對大專生的心理輔導人手非常不足，在2018/19學年，8間資助大學的輔導員與學生比例高達1比1,342，是美國的3倍。

研究團隊去年起開發網上輔導平台，今年6月正式啟動及開始招募參加者，對象是就讀本地大專院校的學生，包括高級文憑、副學士、學士及研究課程學生，現已有26人參與，目標招募280人。

計劃將採取線上及線下的混合模式，為每名參加者安排8節網上訓練、2次輔導，惟疫情下面談輔導將改為網上視像或電話進行，另外在計劃前後會利用不同評估量表進行3次評估。

潘佳雁指，認知行為治療（CBT）特別能夠針對大專生調節壓力管理技巧，並引述研究指，轉移到網上進行的網上認知行為治療（iCBT）成效亦相若，但可運用較少輔導員人手，加上時間地點靈活，亦可保障用家私隱，避免被標籤。

因應過去一年發生社會運動及疫情，潘佳雁引述最近相關機構調查指，本港大專生心理壓力比例非常高，達30%至50%，因此相信其對輔導服務的需求更高。

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記者：馮琪雅