【改善脫髮】讀書壓力大貧血致嚴重脫髮見頭皮　14歲女生接受中醫治療後重現秀髮【附改善方法】

▲ 中醫表示，讀書壓力大可致脫髮。

讀書壓力大也會導致脫髮！註冊中醫師李廣冀向TOPick分享一宗病例，一名14歲女生去年因為讀書壓力大，並患腸胃炎入院，加上本身貧血，出現嚴重脫髮問題，髮量減少約1/3，遂往求診。接受中醫治療6星期後，漸有好轉，目前已重現秀髮。

李醫師表示，該名女生去年患腸胃炎入院，當時已有輕度脫髮問題；出院後發現貧血問題，需服用鐵丸，因身體虛弱，造血功能減慢，脫髮問題亦漸趨嚴重。女生嚴重脫髮，髮量減少約1/3，頭頂頭髮乾旱，見到頭皮肉，持續3個月，遂尋求中醫治療。

女生服用中藥，接受中醫治療6星期後，情況好轉，髮量增加。至今年8月覆診，經過一年治療，髮量不但比以前多，而且更有光澤。李醫師指，該女生頭皮沒有發炎，也沒有疤痕，不是濕疹頭癬引起，也不屬於雄激素性禿髮。但患有脂溢性皮炎的人士，則較容易頭皮發紅、脫皮、脫髮。

▲ 目前14歲女生脫髮問題不再，髮量回愎正常，並變得更有光澤。（註冊中醫師李廣冀提供相片）

治療及改善方法

內服中藥

服用補血藥、補腎藥、疏肝藥

食材推介

適量進食以下食物，有助患者改善脫髮問題：

核桃：補腦、補腎的食材。當一個人思慮過多，過於憂慮，就會有白頭髮或脫髮，進食核桃有助改善頭髮問題。

桑椹乾：補血、補肝腎的食材，含有烏髮素，有助頭髮變得黑而亮澤；同時有助紓緩眼睛疲勞，適合肝腎不足，經常熬夜、壓力大、眼部疲勞人士。

黑豆：含大豆異黃酮，可調節女性荷爾蒙；亦是優質蛋白質來源，有助護髮。

黑芝麻：有烏黑髮、補肝腎、益精血、潤腸等作用，適合白髮脫髮，尤其是頭髮乾旱的人士，但多服會腹瀉，脾虛者不宜食用過量。

湯水推介

烏雞黑豆湯

每星期可飲用一至兩次。烏雞是健脾補氣、補肝腎的食材，而烏雞、竹絲雞同樣補而不燥，不易引致上火。

功效：健脾養血，烏髮生髮

材料：生地五錢、熟地五錢、黑豆半碗、金絲蜜棗兩粒、烏雞一隻。

做法：所有材料洗淨後，放入煲內，煲2小時。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：黃泳欣