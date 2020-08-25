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【創意料理】愛心嫲嫲自製黑加侖子果醬壽司　孫女勁捧場10分鐘內清碟

親子 15:50 2020/08/25

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

愛心嫲嫲自製黑加侖子果醬壽司，孫女超捧場10分鐘內吃光。

香港不少家長是在職父母，因而需要家中長輩幫忙煮飯或照顧孩子。有家長日前於社交媒體專頁投稿，指家中的嫲嫲製作愛心壽司，分別有黑加侖子果醬壽司及水果味沙律醬配吞拿魚壽司，沒想到孫女非常捧場，在10分鐘內將所有壽司清碟。

有家長於Facebook專頁「Day Day Explode 日日爆」投稿，指家中由女兒的嫲嫲負責煮飯，平常以中式菜色為主，例如紅棗杞子蒸雞、雲耳蒸雞、牛仔骨、蒸排骨、洋蔥豬扒等，再配上炒青菜、蒸魚及老火湯。但若然有較多人回家吃飯，嫲嫲會自製叉燒、白切雞，過時過節更有花膠、海蔘及鮑魚等名貴海味。

嫲嫲愛煮「新菜色」

不過，嫲嫲也愛煮「新菜色」，家長指曾帶女兒外出吃壽司，沒想到嫲嫲想自製壽司。日前，嫲嫲自製黑加侖子果醬壽司及水果味沙律醬配吞拿魚壽司，女兒吃過後便愛上「嫲嫲牌壽司」，止不住口不停吃，10分鐘內吃光所有壽司，「正常版本嘅壽司佢反而冇食得咁快。」

網民：創意滿分

帖文引來網民分享不同的創意美食，有網民指小學曾試過朱古力軟糖配白飯，另有人曾聽說因小朋友不願意吃飯，加入雪糕撈飯，也有網民曾嘗試橙汁撈飯，創意料理千奇百趣。不少網民大讚嫲嫲愛心滿瀉，「好有愛啊」、「有呢個嫲嫲好幸福啊」及「小朋友長大後會記得嫲嫲的味道」。

然而，「嫲嫲牌壽司」亦令不少網民聯想起早前以創意、地道出名「明將壽司」，更笑問，

嫲嫲以前係咪喺明將打工？

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責任編輯：王明芳

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