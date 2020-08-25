陳彥霖死因研訊續 社工指死者於女童院時笑時哭

▲ 社工黃燕麗今於死因裁判法院作供。(曾耀輝攝)

15歲少女陳彥霖的屍體於去年9月22日，被發現赤裸漂浮於油塘對開海面，死因裁判法院今（25日）繼續研訊。女童院社工供稱，死者於去年8月涉襲警而判入女童院後，一度要求投訴警方，入住女童院內當晚在房間內時笑時哭，又曾將房間內的書本撕毀，並如「灑溪錢」般撒開書頁。

社工黃燕麗今供稱，她任職社會福利署助理社會工作主任，於2018年2月調職至屯門兒童及青少年院，負責女童院部份，包括女童生活適應問題及外界聯絡。黃指於2018年2月至3月認識死者陳彥霖，她指死者開朗及聰明，在院舍內曾獲表現分A+。

黃供稱，死者於2019年8月涉襲警，其後再度被判入女童院，同月15日入住女童院時，死者手有瘀痕，後來得知是死者被捕掙扎造成，死者當時曾要求投訴警察，指警察對她無禮及挑釁她，警察表示死者可以向投訴課作投訴，死者遂作罷。

黃續供稱，死者當晚在房間內時笑時哭，又去錯了床位，及一度將「救命鐘」錯誤地當成呼喚機，翌日（8月16日）黃再見死者時，死者出現語無倫次的情況。黃指死者於同月17日曾撕毀院規，並指以為是廢紙，及於18日曾將水傾倒在床上及房門處。

黃續指，同月19日，死者疑似用牙刷擦掉房間「救命鐘」的膠邊，又將枕頭塞進廁所內，及將房間內的書本撕毀，並如「灑溪錢」般撒開書頁，並說粗言穢語。黃指職員一度報警，而警員到場時，死者認出了警員只是輔警，並一度指輔警不俊俏，其後死者用頭撞向房門的玻璃窗7次，鑑於死者情緒不穩，女童院方面安排死者送院，黃指死者當時可以自行上救護車，毋須束縛。

黃又指，死者當晚入院後須被綁在床上，死者於同月20日出院時，死者坐在醫院接待處，她表示不想返回女童院，並重覆表示「我要返醫院」，黃指死者當時指不想獨自一人，指經常聽到有聲音向她說話，她感到恐懼，其後死者因發燒再度入院。

黃指出，當時女童院內只有死者因涉刑事案件而被判入女童院，按照法例，死者在女童院內須與其他女童分隔，所以當時死者住獨自立睡房；黃指死者於8月22日出院，其後回復正常，當時死者曾解釋因幻聽、幻覺而作出不顧後果的行為。研訊今午續。

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記者：王仁昌