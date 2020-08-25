【口罩檢測】K Kwong檢測25款中港台韓越製口罩　2款中國製口罩過濾率僅約35%【附完整名單】

▲ K Kwong檢測25款中港台韓越製口罩，2款中國製口罩過濾率僅約35%。

本港新冠肺炎疫情持續，香港口罩及防疫用品協會昨（24日）再測試了市面25款口罩的過濾能力及壓力差，是次測試的口罩不只香港製造，亦包括中國、台灣、韓國、越南製口罩。結果發現，有2款中國製口罩過濾率僅約35%。

香港口罩及防疫用品協會找來協會顧問、香港大學化學系博士K Kwong（鄺士山博士）擔任測試的主持。檢測所用的儀器為TSI 8130A，K Kwong解釋如用這部機器測試做到MPPS（Most Penetrating Particle Size）80%，已等於BFE 90幾%；如做到MPPS 80%至90%，PFE起碼95%。

一般用這部機做，超過80%已經好穩陣，因為BFE一定過95%，超過80%已屬於靚。

是次檢測合共有25款口罩，當中包括（排名不分先後）：

2boxes thx兩盒Thx （ASTM） （HK）

Homey Bliss 家港Nano （HK）

WCE威創企業（BPV99） （HK）

Sunny Shine Mask陽光口罩（BP>95） （HK）

NKCOS （BP98） （HK）

SUNLIGHT S99 Child （ASTM 2/Type II） （HK）

SUNLIGHT Adult （ASTM 2）

Mask Maker口罩匠人 Adult （B99 PV98） （HK）

LionRock Mask獅子山囗罩 （HK）

Family Mask 愛的家S99 （ASTM 1/Type IIR） （HK）

Mask X （ASTM 2/Type IIR） （HK）

Both Win康盈（HK）

ACC+ Mask （ASTM 1） （TW）

ACC+ Mask Adult （BPV99） （TW）

Masto （China）

SM Safty Mask （KF94） （Korea）

General Care （China）

Peninsula （China）

3Q （Vietnam）

OGON （China）

EDEN PRO （China）

SUMEASY順易利（TW）

Ecomsoft 宜舒（China）

Tempo （TW）

恒大（TW）

結果顯示，25款口罩中，有21款的口罩MPPS過濾率均逾90%。本輪MPPS過濾率表現最好為本港製造的：SUNLIGHT Adult （ASTM 2）、Family Mask愛的家S99（ASTM 1/Type IIR）及SUNLIGHT S99 Child （ASTM 2/Type II），平均MPPS過濾率分別為99.3%、99.2%及99.1%。

至於表現較差的有2款，分別是中國製General Care口罩及OGON口罩，平均MPPS過濾率分別為36.2%及35.7%。

詳細25款口罩檢測結果，請睇：【下一頁】

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責任編輯：楊宛茜