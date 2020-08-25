【同心協力】為拯救被4.5米巨浪沖走泳客　逾30人牽手組人鏈展開救援

▲ 逾30人牽手組人鏈，拯救被巨浪沖走的泳客。

英國一名男子上星期四（20日），在多塞特郡（Dorset）著名景點杜德爾門（Durdle Door）游泳期間，被4.5米巨浪沖走，無法游回岸邊。現場超過30人立即合力展開救援，築成人鏈將他救上岸。

逾30人築人鏈救援

綜合外國傳媒報導，該名男子年約30歲，當天曾多次下水，後來突然刮起大風，他被巨浪逐漸推離岸邊。他曾嘗試游回岸邊，但當時風速已接近每小時32公里，他只能揮手向岸上的人求救。

沙灘上的遊客起初以為他是隨意揮手，直至一名男子察覺有異，立即落水嘗試將他救起，可惜同樣被強風及巨浪困在海中。

其他遊客見狀，就由岸邊築成人鏈，逾30個人手牽手伸延至海上。有人曾經拋出沖浪板及水泡，但都被大浪沖走。直至一名男子終於可以游近該男子，岸上的人鏈就將他們拉起，最終成功將2名男子救上岸。

目擊者：海浪有3米到4.5米高

目擊事發經過的27歲女子Emily Foote形容當時的海浪非常強勁，有到3米到4.5米高，大約每5秒鐘就湧現一次，非常少見。她更表示：

當二人獲救回岸時，現場隨即響起歡呼聲。

另一名目擊者Jeanette Warren大讚男事主臨危不亂，雖然被困海中，但並沒有恐慌，令到其他人能夠順利將他救出。

而多塞特郡拉爾沃思區（Lulworth）海岸警衛隊提醒公眾，不要在風高浪急情況下落水，特別是Durdle Door的暗流非常強勁，可以瞬間將人拉下水中。

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責任編輯：王明芳