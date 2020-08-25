【口罩檢測】K Kwong檢測中港台韓越製口罩過濾效能　25款口罩檢測結果完整名單

▲ K Kwong檢測中港台韓越製口罩過濾效能。

本港新冠肺炎疫情持續，香港口罩及防疫用品協會昨（24日）再測試了市面25款口罩的過濾能力及壓力差，是次測試的口罩不只香港製造，亦包括中國、台灣、韓國、越南製口罩。結果發現，有2款中國製口罩過灑率僅約35%。

25款口罩檢測結果：

▲ 25款口罩檢測結果。(圖片來源：香港口罩及防疫用品協會)

結果顯示，25款口罩中，有21款的口罩MPPS過濾率均逾90%。

本輪平均MPPS過濾率超過99%的口罩均為本港製造：

SUNLIGHT Adult（ASTM 2）99.3%

Family Mask愛的家S99（ASTM 1/Type IIR）99.2%

SUNLIGHT S99 Child （ASTM 2/Type II）99.1%。

其次為：

WCE威創企業（BPV99） （HK） 97.9%

Sunny Shine Mask陽光口罩（BP>95） （HK） 97.2%

LionRock Mask獅子山囗罩 （HK） 97.2%

Mask X （ASTM 2/Type IIR）（HK） 97.2%

Both Win康盈（HK）97.1%

透氣度比較：

如在過濾率逾90%的口罩中比較透氣度，以2款台灣製的口罩較佳，分別是：Tempo及SUMEASY順易利。Tempo口罩平均MPPS過濾率達91.1%；SUMEASY順易利平均MPPS過濾率達94.2%。

至於表現較差的有2款，分別是中國製General Care口罩及OGON口罩，平均MPPS過濾率分別為36.2%及35.7%。

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責任編輯：楊宛茜