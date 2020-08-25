  • 33°C
香港時間 : 2020825日 (週二) 15:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【口罩檢測】K Kwong檢測中港台韓越製口罩過濾效能　25款口罩檢測結果完整名單

食用安全 14:36 2020/08/25

分享：

熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

K Kwong檢測中港台韓越製口罩過濾效能。

本港新冠肺炎疫情持續，香港口罩及防疫用品協會昨（24日）再測試了市面25款口罩的過濾能力及壓力差，是次測試的口罩不只香港製造，亦包括中國、台灣、韓國、越南製口罩。結果發現，有2款中國製口罩過灑率僅約35%。

25款口罩檢測結果：

25款口罩檢測結果。(圖片來源：香港口罩及防疫用品協會)

結果顯示，25款口罩中，有21款的口罩MPPS過濾率均逾90%。

本輪平均MPPS過濾率超過99%的口罩均為本港製造：

  • SUNLIGHT Adult（ASTM 2）99.3%
  • Family Mask愛的家S99（ASTM 1/Type IIR）99.2%
  • SUNLIGHT S99 Child （ASTM 2/Type II）99.1%。

其次為：

  • WCE威創企業（BPV99） （HK） 97.9%
  • Sunny Shine Mask陽光口罩（BP>95） （HK） 97.2%
  • LionRock Mask獅子山囗罩 （HK） 97.2%
  • Mask X （ASTM 2/Type IIR）（HK） 97.2%
  • Both Win康盈（HK）97.1%

透氣度比較：

如在過濾率逾90%的口罩中比較透氣度，以2款台灣製的口罩較佳，分別是：Tempo及SUMEASY順易利。Tempo口罩平均MPPS過濾率達91.1%；SUMEASY順易利平均MPPS過濾率達94.2%。

至於表現較差的有2款，分別是中國製General Care口罩及OGON口罩，平均MPPS過濾率分別為36.2%及35.7%。

首輪口罩檢測結果：【港產口罩】K Kwong主持檢測19款口罩　港產口罩表現比日本三次元更好【附完整名單】

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【TOPick【食用安全手冊】電子書直接下載鏈結】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：楊宛茜

相關文章

【口罩檢測】K Kwong檢測港產口罩　顯微鏡下放大睇見毛髮加碎昆蟲
10:05 2020/07/22
【口罩檢測】K Kwong檢測港產口罩　顯微鏡下放大睇見毛髮加碎昆蟲
【港產口罩】K Kwong主持檢測19款口罩　港產口罩表現比日本三次元更好【附完整名單】
12:19 2020/08/21
【港產口罩】K Kwong主持檢測19款口罩　港產口罩表現比日本三次元更好【附完整名單】
【台灣口罩】市場湧現仿冒台灣口罩　台灣網民教睇包裝字眼及耳繩分真假MIT口罩
11:46 2020/08/08
【台灣口罩】市場湧現仿冒台灣口罩　台灣網民教睇包裝字眼及耳繩分真假MIT口罩
食用安全 環境衞生 口罩 健康問題 兒童健康 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【減肥日誌】何遠東留家抗疫決心減肥　肥東2個月激減20磅變瘦東【內附詳情】
11:38 2020/08/24
【減肥日誌】何遠東留家抗疫決心減肥　肥東2個月激減20磅變瘦東【內附詳情】
【緣起緣滅】艾威跟愛妻結束18年婚姻　曾花盡積蓄救病妻惜難終老
11:13 2020/08/24
【緣起緣滅】艾威跟愛妻結束18年婚姻　曾花盡積蓄救病妻惜難終老
【港版健康碼】待疫情緩和可持健康碼往返粵港澳　一文睇獲取健康碼5個步驟【內附檢測機構】
15:22 2020/08/23
【港版健康碼】待疫情緩和可持健康碼往返粵港澳　一文睇獲取健康碼5個步驟【內附檢測機構】