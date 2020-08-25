涉元旦攜士巴拿拆鐵欄 侍應交通意外斷肋骨判服務令

▲ 侍應涉於元旦日藏士巴拿罪成，今於東區裁判法院被判社會服務令。(資料圖片)

20歲侍應涉於元旦遊行當日在灣仔告士打道攜有兩個士巴拿，早前否認管有物品以圖損壞財產罪。涉案侍應早前否認控罪，經審訊後被裁定罪成，裁判官今（25日）於東區裁判法院判刑時指，被告意圖以兩個士巴拿拆鐵欄，案情嚴重，惟被告早前因交通意外導致肋骨斷裂，因身體狀況屬例外情況，故判以220小時社會服務令。

被告許翹灝（20歲）報稱侍應，早前否認1項管有物品以圖損壞財產罪。控罪指，被告於2020年1月1日在灣仔告士打道80號外管有兩個士巴拿。

辯方今求情指，被告有悔意，並同意社會服務令報告內容。辯方又透露，被告早前因交通意外導致4條肋骨斷裂，現已康復，但仍須不時覆診。

裁判官崔美霞判刑時指，因被告身體狀況屬例外情況，法庭會考慮判以社會服務令，而社會服務令報告建議判以81至160小時的社會服務令，惟法庭認為未能反映案件嚴重性，故不會接納建議時數。裁判官指被告意圖以兩個士巴拿拆鐵欄，案情嚴重，判以220小時社會服務令。

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記者：林欣樂