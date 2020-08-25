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【開心速遞】《愛回家》子孝對前度未忘情　阮政峰透露將解開Venus中咀咒之謎

娛樂 14:50 2020/08/25

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

「子孝」阮政峰、「三姨」蘇韻姿出席《愛•回家之開心速遞》宣傳。（梁樂欣攝）

《愛•回家之開心速遞》今日（8月25日）在TVB電視城舉行記招，劉丹、單立文、滕麗名、湯盈盈、呂慧儀、蘇韻姿、林淑敏、許家傑、袁文傑、張景淳、周嘉洛、羅樂林、歐瑞偉、李偉健、鄭世豪、林凱恩、阮政峰等《愛•回家之開心速遞》演員出席。

日前，《開心速遞》劇情講到阮政峰飾演的池子孝，終決心與「拜金女」Venus（鄺潔楹飾）分手，更對Venus下「咀咒」，結果島大女神Venus破相生大粒墨。

TOPick在活動上訪問阮政峰，他表示覺得池子孝心底裏是個善良的男孩：「池子孝鼓起了很大勇氣結束這段在普世眼中很不健康的關係，但分手後仍有不捨。」

【開心速遞】《愛回家》CP互贈禮物慶祝七夕　劉丹單立文表演棟篤笑

阮政峰稱現時單身。（梁樂欣攝）

阮政峰續指：「雖然最新一集已講到他咀咒Venus，劇情之後會解釋到底咀咒有否應驗，以及池子孝會否幫助Venus。但我覺得他是個很善良的人，或多或少都一定留戀，是個很複雜的心情，但經過這兩段情後，他應該去做更多其他事令自己成長進步，才再發展新戀情會更好。」

至於現實的阮政峰就稱暫未有拍拖，與有心人仍在了解當中：「我會想找個成熟得體、善良，可以互相陪伴的女生，最重要是愛我及我的家人，並要接受我做這行，因為接受我的工作才會相處得開心。」

記者：梁樂欣、鄭嘉瑤

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