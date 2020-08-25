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Uber周五起推出寵物乘車服務　額外收費20元

社會 14:45 2020/08/25

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

Uber周五起將推出寵物乘車服務。（資料圖片）

網約車公司Uber將在香港引入寵物乘車服務，由8月28日起，香港用戶可在Uber手機應用程式選用「Uber Pet」乘車服務。

攜同貓狗的乘客需額外支付20元以選用有關服務，系統將會即時配對願意接載寵物的司機夥伴。至於因特殊需要携同服務性動物（如導盲犬）的乘客，可根據個人需要，繼續於Uber手機應用程式上選擇Uber Pet以外的選項，且無須支付額外費用。

Uber香港區總經理鍾志霆表示，很高興能將服務對象擴展至寵物，讓各位寵物主人和動物機構及其義工，能夠在悉心照顧被棄養或流浪貓狗的同時，享受舒適的乘車體驗。

救狗之家創辦人兼主席Sally Andersen則指，寵物是家庭中不可分割的成員，Uber Pet的推出對領養人士無疑是一個好消息。

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責任編輯：陳梓蔚

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