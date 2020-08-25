【開心速遞】期望送水輝大小姐感情有新衝擊　許家傑盼《反黑路人甲》後再演喜劇

▲ 《愛•回家之開心速遞》外，許家傑在《機場特警》及《反黑路人甲》演出獲讚。

《愛•回家之開心速遞》今日（8月25日）在TVB電視城舉行記招，劉丹、單立文、滕麗名、湯盈盈、呂慧儀、蘇韻姿、林淑敏、許家傑、袁文傑、張景淳、周嘉洛、羅樂林、歐瑞偉、李偉健、鄭世豪、林凱恩、阮政峰等《開心速遞》演員出席。

近日《開心速遞》劇中CP爆發分手潮，問到許家傑可擔心「送水輝」跟「大小姐」分手，他說若真的話都不錯，因為有點情海翻波也是好事，也可令劇情有點不一樣，但表示這些就交給編劇處理了。

由於劇中「大小姐」回歸接龍公司，許家傑直言二人對手戲減少了，她就：「希望之後多一點，跟大小姐合作是愉快經歷，當中學到不少東西，大家會好有多交流，一個好對手會令自己有所提升，懂得跟對手培養出默契。」

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▲ 林淑敏與許家傑是《愛•回家之開心速遞》人氣CP之一。（梁樂欣攝）

此外，許家傑在《反黑路人甲》演O記警司表現不俗，而他希望將來可演多一些喜劇：「我好欣賞張振朗及王浩信，見到他們充滿火花，希望將來可以做一個喜劇演員。」

對於《機場特警》及《反黑路人甲》內身型比較瘦，由於拍攝時同時要拍《開心速遞》，每天只睡數小時，太辛苦下清減不少，但敬業的他零抱怨：「一直有工開是好開心，拍處境劇外又可演正劇，很感恩有這些機會，亦可以讓觀眾看到我另一面。」

談及今日為七夕中國情人節，許家傑謂會跟女友食飯慶祝。