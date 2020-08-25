【想見你】八三夭唱廣東話版《想見你想見你想見你》　無懼語言挑戰：粵語難學卻感親切【有片】

▲ 台灣樂隊八三夭推出《想見你》片尾曲廣東話版。

由許光漢、柯佳嬿及施柏宇主演的2020年台灣穿越神劇《想見你》紅遍亞洲，樂隊八三夭演唱的片尾曲《想見你想見你想見你》更已在YouTube突破3000萬點擊率。

為答謝歌迷劇迷熱烈支持，八三夭於8月初推出粵語版《想見你想見你想見你》，並邀得香港詞壇大師周耀輝操刀，打造符合香港聽眾韻味，兼保留具時空宿命情感的動人歌詞。

▲ 八三夭指廣東話難學卻非常有親切感。（唱片公司提供）

與周耀輝合作

八三夭接受TOPick訪問，主唱阿璞分享推出粵語版的想法：「自今年初劇集播出後，看見有不同國家的人翻唱，又有英文及粵語版本等，讓我們想到每次到香港開演唱會都會唱粵語歌，所以覺得把自己的歌改成粵語版也是很有趣的事情。」

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▲ 2020年台灣劇集《想見你》紅遍亞洲。（《想見你》劇照）

為保留《想見你》動人的時空宿命情感，粵語版特意邀來曾為王菲、莫文蔚、方大同等歌曲填詞的香港詞壇大師周耀輝跨刀，寫出粵語的韻味。

在創作這歌以前，八三夭已曾與周耀輝合作，今次再合作，阿璞亦大讚周耀輝厲害：「他填的調保留了國語版的深情與浪漫感，卻有非常厲害地創出接地氣的感覺，是一次有趣的合作。」

▲ 2020年台灣劇集《想見你》獲封神劇。（《想見你》劇照）

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學粵語難度高

不過，以粵語演唱對台灣人卻難免有一定難度，阿璞表示：「粵語有9聲，對習慣說國語的我們是很難表現，是一個新挑戰。雖然之前有唱過粵語歌，但也覺得表現得不太好，故今次請了來自香港的配唱老師協助，更貼合香港腔調，讓香港人聽了不會感到奇怪。」

Bass結他手霸天亦指：「雖然粵語難學，但語調卻有親切的感覺，尤其在聲調上與台語及客家語有異共同工之妙，說起來會很有感覺。」他與各團員亦搞笑指有自學粵語，來到香港只要說一句「唔該」就像萬事通，會得到別人熱心幫忙。

▲ 八三夭與周耀輝合作出廣東歌。（唱片公司提供）

鍾愛香港美食與玩具

眾團員也表達對香港的熱愛，鼓手阿電分享自大學起便常獨自來港旅行：「香港是除台灣外，一個有很多公仔及玩具的地方，所以每次來香港都一定要逛玩具店。我更試過與阿璞在演唱會前去了逛街，結果逛到忘了回去綵排。」

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▲ 八三夭期待在港演唱廣東話歌。（唱片公司提供）

霸天則鍾情香港的美食：「為了去吃香港的燒臘，有次小巨蛋演唱會前特地去香港兩天遊，會去飲茶，是補充能量的好方法，讓我有了信心和能量去開演唱會。」

《想見你想見你想見你》粵語版推出不足一個月，現時YouTube點擊率已達88萬，雖然今年暫未有機會來港開演唱會，但八三夭仍非常感謝香港人的喜愛：「希望大家會繼續Follow我們，將來有機會一定會在現場與你們演唱粵語版！」

記者：陳家瑩