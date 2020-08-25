【移民澳洲】公屋90後女生移民澳洲年薪逾百萬　投資有法持多個物業分享上車法

▲ 90後香港女生Andrea自學編程技術移民澳洲，除了任職年薪過百萬的軟件工程師外，還置有多個物業，希望提早退休。

90後香港女生Andrea自學編程技術移民澳洲，並於矽谷科技巨企任職年薪逾百萬的軟件工程師。其實她還有個夢想希望於45歲退休，她從移民時戶口只有10萬港元，至現時持有數個物業，一步一步實現退休夢。

澳洲房地產潛力大

現時Andrea居於墨爾本巿中心、離唐人街步行7分鐘的1000呎單位，購入價為300萬港元。工作高薪穩定 ，又買下自住物業，生活叫人艷羨。

▲ 購於墨爾本的1000呎自住單位，約300萬港元。（相片：受訪者提供）

今年才30歲的她，早已雄心壯志，訂下要在每個重點城巿持有3個物業、在45歲前退休的目標。現時她於墨爾本和塔斯曼尼亞持有數個物業。

要達到45歲前退休的目標，她的策略是以置業增加被動收入：「澳洲房地產好有潛力，20幾年來一直上升，入場費比香港的低很多，加上當地人工較高，大學畢業生年薪已逾7萬澳元（約39萬港元），較易買樓。」

▲ 為了慳錢，一次過煮一星期份量的午餐和晚餐，食同樣的食物。（相片：受訪者提供）

她第一步是先靠儲錢買下較便宜的自住物業，省去租金費用，慳妹如她，將每個月個人支出限制在5000港元內，平時多留在家煮飯，交通費亦因巿中心免費電車而省卻，並將自住物業空房租出等。以她的薪水和支出，一年就可以儲到一個物業的首期。

增加收入擴大借貸額

不過Andrea直言，要達到目標單靠儲蓄並不可能做到，最重要還是開源加上被動收入。除了每月基本薪金，她也兼職任地產經紀，一天工作高達16小時。

我從小在屋邨長大，細個無錢買電腦，大學時靠自學大學數學和編程，而成了軟件工程師，我覺得只要肯勤力都可以做到想做的事。

在澳洲，貸款是根據借款人薪金而訂，年薪8萬澳元（約45萬港元）大約可借80萬澳元（約447萬港元），約可支付兩個單位首期。所以若想持續置業，就需要增加本身收入，以擴大借貸額和還貸，當提早完成供樓後，又可以繼續借貸支付另一物業首期。

▲ 購於塔斯曼尼亞的House，房屋約1200呎連800呎花園，約300萬港元。（相片：受訪者提供）

以一個物業一星期租金約600澳元（約3351港元）估計，一年便可收租約3萬澳元（約17萬港元）。

置業宜買新樓每年退稅

置業投資的話，她指買一手新樓較有著數。「澳洲稅率跟薪金成正比，最高可達55%，普通打工仔交了稅和雜項，分分鐘無了5成人工。而購買新樓的話，每年可享折舊退稅，金額視薪金和物業數量而訂。持有愈多一手物業，退稅愈多，儲錢愈快。」

▲ 她現時任職矽谷科技公司軟件工程師，年薪過百萬。（相片：受訪者提供）

現時Andrea每年的折舊退稅，已可退還相當於她一個月薪水金額。至於在不同城巿持有物業，則可分散風險。

她觀察到，澳洲房地產通常會在不同地區輪流上升。現時疫情爆發，墨爾本和悉尼因留學生離開無人租樓，這時坎培拉則因當地居民主要是政府公務員，房屋空置率低，樓價、租金回報率也較好。

▲ 她指，若要置業投資必定要買一手新樓，每年可獲折舊退稅。（相片：受訪者提供）

如此種種，對香港人來說都很匪夷所思，但她認為不要被香港的景況規限了想像，因為在澳洲很多打工仔都是以這種方式增加財富，提早退休。

在香港買一層樓都有排供，在澳洲則輕易得多，因為到處都是機會。香港人在澳洲都可以做到，因為大家都好勤力。

不過她提醒港人，想置業投資不要去香港展銷會，應找澳洲當地中介幫忙。「我以前都有去過香港展銷會，一來無甚選擇，二來聽完天花龍鳳的推介，就會心急簽合約付留位費，結果到最後難以轉售和收租，更有人因借不到錢而賠了留位費。」

【移民澳洲】公屋90後女生自學編程技術移民澳洲 7日找到工作年薪逾百萬兼有數個物業

記者：陸明敏