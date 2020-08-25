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【WFH】Salesforce延長在家工作政策至明年7月　發放2000元補助金

職場 15:41 2020/08/25

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

雲服務公司Salesforce宣布延長在家工作政策直至明年7月31日。（法新社資料圖片）

新冠肺炎疫情影響全球生活，不少公司企業都選擇採用在家上班工作模式。雖然疫情逐步緩和，但防疫措施依然需要持續進行，所以公司都選擇讓員工繼續在家上班。繼Google、蘋果等科技巨頭宣布延長在家工作政策，雲服務公司Salesforce也加入行列，宣布延長在家工作政策直至明年7月31日。

>>>【在家工作】疫情期間WFH　美國員工指工作量增

>>>【在家工作】員工福利平台疫下新措施　為員工提供Uber Eats、Netflix等服務

Salesforce於5月曾經宣布，在家工作政策將會持續到今年年底。惟疫情反覆，Salesforce本月決定再次延長政策到明年7月31日。與此同時，Salesforce在今年年初已曾向每位員工提供250美元（約1937港元），用於購買他們在家工作所需的辦公用品。近日計劃再次發放250美元津貼，確保員工可在家工作。

Salesforce行政總裁Brent Hyder提到，在明年7月31日後，若當地學校繼續關閉，學生需要在家上課，需要照顧小孩的在職父母，可選擇繼續在家工作。若有需要，還可以申請為期六星期的「家庭照顧（Family care leave）」有薪假期。Hyder強調，了解員工需要把工作從辦公室搬到家裏並非容易，因此會盡量協助員工解決相關問題及需求。

合作遇障礙　亞馬遜：盼能重返辦公室

除Salesforce外，Twitter、Facebook、Square及Google等科企已明確表示，將會繼續遙距工作政策，甚至有約一半職員將轉向居家辦公。惟電商巨頭亞馬遜的重返辦公室政策，與多家準備長期遙距辦公的科企成鮮明對比。

亞馬遜人力發展副總裁Ardine Williams曾表示，認為安排在家工作難以培訓新員工，團隊合作雖然可透過網絡交流進行，但失去了自然交流中的即興互動，員工協作遇到障礙。因此期望大部分員工最終能重返辦公室。

責任編輯：曾曉汶

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