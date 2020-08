【疫境有情】C AllStar向長者派口罩助抗疫　四子夥欣宜向弱勢社群送正能量

▲ C AllStar成員跟欣宜同向長者送暖。(大會提供)

組合C AllStar早前完成《屈臣氏蒸餾水 X C AllStar We Care 慈善 Live》網上音樂會,主辦機構並為觀賞音樂會直播的觀眾捐出5萬個WatsMask WeCare口罩,透過香港基督教女青年會贈予該機構的長者,以支援弱勢社群。

C AllStar 與活動嘉賓鄭欣宜作為代表將口罩及蒸餾水交予受惠機構,並鼓勵香港人同心抗疫,同時為前線工作人員打氣。



C AllStar最近忙於籌備十週年紀念演唱會「Make It Happen @ 10」,陳健安及何建曦仍抽空代表C AllStar出席慈善活動。

▲ C AllStar跟欣宜盼大家同心抗疫。(大會提供)

兩人表示:「疫情再次爆發,希望C AllStar重新合體可以為香港人帶來正能量,大家一齊同心抗疫,幫助有需要人士。這次不但能與久違的歌迷互動,歌迷更可以同步購買We Care口罩及蒸餾水套裝參與慈善,把心意送給老友記,是一件一舉三得的事。」



身為活動嘉賓的鄭欣宜同時表示,最近都專心留家抗疫,並不時拍攝新網上影片,希望提醒大家要多飲水,保持身體健康的重要。欣宜表示很榮幸能參與是次活動,她自己亦一直關心長者服務,是次口罩捐贈能照顧到長者的燃眉之急,十分有意義。