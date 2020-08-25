  • 32°C
香港時間 : 2020825日 (週二) 17:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫境有情】C AllStar向長者派口罩助抗疫　四子夥欣宜向弱勢社群送正能量

娛樂 15:52 2020/08/25

分享：

熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

C AllStar成員跟欣宜同向長者送暖。（大會提供）

組合C AllStar早前完成《屈臣氏蒸餾水 X C AllStar We Care 慈善 Live》網上音樂會，主辦機構並為觀賞音樂會直播的觀眾捐出5萬個WatsMask WeCare口罩，透過香港基督教女青年會贈予該機構的長者，以支援弱勢社群。

C AllStar 與活動嘉賓鄭欣宜作為代表將口罩及蒸餾水交予受惠機構，並鼓勵香港人同心抗疫，同時為前線工作人員打氣。
 
C AllStar最近忙於籌備十週年紀念演唱會「Make It Happen @ 10」，陳健安及何建曦仍抽空代表C AllStar出席慈善活動。

C AllStar跟欣宜盼大家同心抗疫。（大會提供）

兩人表示：「疫情再次爆發，希望C AllStar重新合體可以為香港人帶來正能量，大家一齊同心抗疫，幫助有需要人士。這次不但能與久違的歌迷互動，歌迷更可以同步購買We Care口罩及蒸餾水套裝參與慈善，把心意送給老友記，是一件一舉三得的事。」
 
身為活動嘉賓的鄭欣宜同時表示，最近都專心留家抗疫，並不時拍攝新網上影片，希望提醒大家要多飲水，保持身體健康的重要。欣宜表示很榮幸能參與是次活動，她自己亦一直關心長者服務，是次口罩捐贈能照顧到長者的燃眉之急，十分有意義。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【疫市創業】C AllStar前保姆孖化粧師堂哥投資10萬網上賣菜　蝕足4個月仍堅持：父母也力勸辛苦別入行
18:35 2020/08/20
【疫市創業】C AllStar前保姆孖化粧師堂哥投資10萬網上賣菜　蝕足4個月仍堅持：父母也力勸辛苦別入行
【地產仔】Nowhere Boys唱主題曲人氣急升 11月開售票騷盼不用再戴口罩
15:02 2020/08/21
【地產仔】Nowhere Boys唱主題曲人氣急升 11月開售票騷盼不用再戴口罩
【梁詠琪音樂會】Gigi本周六開騷為建造業打氣　於零碳天地獻唱金曲森美任主持
11:36 2020/08/24
【梁詠琪音樂會】Gigi本周六開騷為建造業打氣　於零碳天地獻唱金曲森美任主持
歌手 鄭欣宜 陳健安 何建曦 組合 演唱會

最高瀏覽

【減肥日誌】何遠東留家抗疫決心減肥　肥東2個月激減20磅變瘦東【內附詳情】
11:38 2020/08/24
【減肥日誌】何遠東留家抗疫決心減肥　肥東2個月激減20磅變瘦東【內附詳情】
【緣起緣滅】艾威跟愛妻結束18年婚姻　曾花盡積蓄救病妻惜難終老
11:13 2020/08/24
【緣起緣滅】艾威跟愛妻結束18年婚姻　曾花盡積蓄救病妻惜難終老
【港版健康碼】待疫情緩和可持健康碼往返粵港澳　一文睇獲取健康碼5個步驟【內附檢測機構】
15:22 2020/08/23
【港版健康碼】待疫情緩和可持健康碼往返粵港澳　一文睇獲取健康碼5個步驟【內附檢測機構】