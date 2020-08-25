  • 31°C
香港時間 : 2020825日 (二) 18:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【智能愛(AI)人】李佳芯新劇化身人工智能　盧苑茵Joe Junior罕有談情

娛樂 17:18 2020/08/25

分享：

熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

李佳芯、陸永和馮盈盈初演科幻劇。（攝影：梁樂欣）

李佳芯、馮盈盈、關楚耀、陸永、C君、盧宛茵、蔣志光、麥美恩、張國強等今日出席TVB新劇《智能愛(AI)人》（暫名）的記者會，今次Ali在劇中演人工智機程式，劇情有科幻元素，可說是TVB劇的新嘗試。

《智能愛（AI）人》主創暨監製陳翹英先生表示，新劇是新題材，幸而公司批準放膽去做。陳翹英說：「做資料蒐集時，發現TVB很多關於非人類的劇情，我們應該是第19種（類型）。今次是第一次做這種題材，之前不敢拍，因為擔心題材太離地。不過現在已經是5G年代，所以公司才放行。」

【智能愛(AI)人】麥美恩一年內參演出三套劇　喜與「是非精」李佳芯馮盈盈再碰頭

李佳芯、馮盈盈、關楚耀、陸永、C君、盧宛茵等出席新劇記招。（攝影：梁樂欣）

李佳芯將Ali飾演「人工智能」，劇情講她出廠後，因為一些原因去到平民家庭，而這個AI有很多功能，但要由接收的家庭去訓練。去到後期，AI卻中了病毒...

有份參演新劇的麥美茵，指劇情很特別，還提醒監製：「陳老師，劇透太多了。」

至於盧苑茵，則表示新劇中將會和Joe Junior有段小插曲，也是她很久沒拍愛情線的角，Madam Lo說完，全場掌聲四起，大家十分期待。

記者：梁樂欣、鄭嘉瑤

相關文章

【殺手】李佳芯街頭簽書有感而發　《心之所往》Ali：願在風雨飄搖日子能用笑容帶過
15:44 2020/07/31
【殺手】李佳芯街頭簽書有感而發　《心之所往》Ali：願在風雨飄搖日子能用笑容帶過
【殺手】李佳芯陳炳銓拍拖6年互相扶持　女神Ali透露何時會結婚
16:42 2020/07/28
【殺手】李佳芯陳炳銓拍拖6年互相扶持　女神Ali透露何時會結婚
【明星玩意】馬貫東重拾菲林相機懷舊味道　李佳芯+周嘉洛+阮政峰+楊潮凱菲林靚相公開【多圖】
13:37 2020/07/16
【明星玩意】馬貫東重拾菲林相機懷舊味道　李佳芯+周嘉洛+阮政峰+楊潮凱菲林靚相公開【多圖】
李佳芯 麥美恩 盧宛茵 陸永 C君 麥美茵 蔣志光 演員 電視劇

最高瀏覽

【減肥日誌】何遠東留家抗疫決心減肥　肥東2個月激減20磅變瘦東【內附詳情】
11:38 2020/08/24
【減肥日誌】何遠東留家抗疫決心減肥　肥東2個月激減20磅變瘦東【內附詳情】
【緣起緣滅】艾威跟愛妻結束18年婚姻　曾花盡積蓄救病妻惜難終老
11:13 2020/08/24
【緣起緣滅】艾威跟愛妻結束18年婚姻　曾花盡積蓄救病妻惜難終老
【新冠肺炎】消息：晚市堂食、美容院及戲院等處所　最快周末有條件地放寬重開
今日 08:00
【新冠肺炎】消息：晚市堂食、美容院及戲院等處所　最快周末有條件地放寬重開