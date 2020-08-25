【智能愛(AI)人】李佳芯新劇化身人工智能　盧苑茵Joe Junior罕有談情

▲ 李佳芯、陸永和馮盈盈初演科幻劇。（攝影：梁樂欣）

李佳芯、馮盈盈、關楚耀、陸永、C君、盧宛茵、蔣志光、麥美恩、張國強等今日出席TVB新劇《智能愛(AI)人》（暫名）的記者會，今次Ali在劇中演人工智機程式，劇情有科幻元素，可說是TVB劇的新嘗試。

《智能愛（AI）人》主創暨監製陳翹英先生表示，新劇是新題材，幸而公司批準放膽去做。陳翹英說：「做資料蒐集時，發現TVB很多關於非人類的劇情，我們應該是第19種（類型）。今次是第一次做這種題材，之前不敢拍，因為擔心題材太離地。不過現在已經是5G年代，所以公司才放行。」

【智能愛(AI)人】麥美恩一年內參演出三套劇 喜與「是非精」李佳芯馮盈盈再碰頭

▲ 李佳芯、馮盈盈、關楚耀、陸永、C君、盧宛茵等出席新劇記招。（攝影：梁樂欣）

李佳芯將Ali飾演「人工智能」，劇情講她出廠後，因為一些原因去到平民家庭，而這個AI有很多功能，但要由接收的家庭去訓練。去到後期，AI卻中了病毒...

有份參演新劇的麥美茵，指劇情很特別，還提醒監製：「陳老師，劇透太多了。」

至於盧苑茵，則表示新劇中將會和Joe Junior有段小插曲，也是她很久沒拍愛情線的角，Madam Lo說完，全場掌聲四起，大家十分期待。

記者：梁樂欣、鄭嘉瑤