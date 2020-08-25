【新冠肺炎】飲食業形容放寬晚市堂食屬「救命符」　食店聯盟認為作用不大

▲ 食肆堂食星期五（28日）起可放寬至晚上9時。（林宇翔攝）

晚市禁堂食令實施逾一個月，食物及衛生局局長陳肇始今日（25日）宣布，周五（28日）起可放寬晚市堂食至晚上9時，但仍維持兩人一枱，為期7日；「限聚令」、「口罩令」及「禁業令」則延長至周五，之後戲院、美容院以及較少身體接觸運動戶外場所則可重開，郊野公園可豁免戴口罩，同樣為期7日。

【限聚令】限聚令等措施延長多兩天 星期五延長食肆堂食至晚上九時 重開戲院及美容院

稻苗學會會長黃傑龍形容，食肆可做多3小時的堂食生意，是「必需的救命符」，即使其他規限仍然嚴苛，但料業界生意額可由僅約3成，提高至一半，歡迎政府的決定。

他指，旗下食店暫不會縮短食客用餐時間，或調整晚市開始時間，但留意到有食客在晚市禁堂食令下，都提早了晚餐時間，會視乎新措施生效後的晚市情況再作研究。

黃傑龍稱，雖然政府未有法例規限食肆要分開人手執枱及傳菜，但其食肆會繼續實行這個安排，保障食客安全，亦呼籲同行在可行情況下，嘗試這個措施。

不過，香港中小企食店聯盟召集人林瑞華表示，晚上7至10時向來是食肆晚的黃金時間，尤其是高級食肆﹑火鍋店﹑串燒店﹑放題店等，食客一般都需要時間享用，雖然食肆晚市禁堂食令獲放寬，但只可以重開至晚上9時，亦要維持2人一枱，認為對業界的幫助不大，

始終做不到第二輪的晚市客人，即等同無左一輪生意。

他解釋，不少人都在晚上7﹑8時才下班，前往食肆亦用了一些時間，結果在食肆只能逗留很短時間吃飯後便要「埋單走人」，質疑政府將時間規限定於晚上9時的理據是否有合理的科學根據。

林瑞華續言，本港有不少食肆都是小店，面積不大，樓面員工可能只有一個，若要額外招聘人手分別負責執枱及傳菜，反會增加成本，在現時經濟環境不理想下，食肆未必可負擔得到相關開支。

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記者：陳曉瑩