【新冠肺炎】本港今日新增19宗確診個案　另有20多宗初步確診

▲ 衞生防護中心公布今日（25日）新增19宗確診個案。

本港疫情未止，衞生防護中心公布今日（25日）新增19宗確診個案，3宗為輸入個案，其餘16宗為本地感染病例，相隔一天再回升至雙位數字。本地個案中，有8宗與早前個案相關，全部均涉及家庭、朋友聚會相關，其餘8宗源頭不明；另有20多宗初步確診個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增初步確診個案中，有6宗涉及葵涌匡智梨木樹宿舍群組，詳情即睇：【新冠肺炎】再增16宗本地感染個案 葵涌匡智梨木樹宿舍再多5院友1職員初步確診

兒童醫院亦有一名1歲半男童初步確診，男童在6月底與媽媽及姐姐從巴基斯坦回港，在血清測試驗出有抗體，詳情即睇：【新冠肺炎】香港兒童醫院一歲半男童手術前檢測呈陽性 血清化驗有抗體曾受感染後康復

九龍西非緊急救護車女運作助理亦初步確診，初步了解到，該助理所住的屋邨亦有人確診，詳情即睇：【新冠肺炎】九龍西非緊急救護車女運作助理初步確診 3名同事列作密切接觸者

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：陳子謙