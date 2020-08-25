【抗癌勇士】太太切斷神經線戒瑪啡藥紓緩痛楚 林子博為太太打氣：唔會咁輕易放棄

▲ 林子博太太入院做手術。

藝人林子博的太太董燕君（Shirley）去年確診患上罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第4期，Shirley今年7月試新標靶藥，可惜藥物副作用太大，令腫瘤位置更加痛。之前她服用了20日嗎啡藥，可是副作用越來越多，因此決定戒。

Shirley於社交平台透露日前入院接受微創手術，暫緩痛楚，不過留醫時醫生卻問她有何心願未了，令Shirley不禁憂心起來說：「講到我好似就快死咁！」

【雪中送炭】林子博為癌妻醫藥費而奔波 汪明荃曾送月餅藏現金助解困

▲ Shirley病情反覆，令子博甚擔心。

林子博的太太董燕君昨日（8月25日）於個人facebook透露日前入院接受微創手術，當中更貼出吊著鹽水的照片，不過醫生的說話卻令Shirley感憂心。她寫道：

上次（1/8）入病房第一個見嘅醫生，佢同我講，如果你有事，我哋係唔會用心肺復甦法搶救你，因為你做過化療啲骨好脆弱，會承受唔到，我當時心諗，點解講到好似就快死咁嘅！ 今次（21/8）再入醫院，我再次見到呢個醫生，因為我個腫瘤好痛，佢幫我做咗一個微創治療，做之前，佢同我講，做咗都好嘅，如果你有咩心願未了，襯呢段時間可以做埋佢！又係講到我好似就快死咁！

▲ Shirley日前入院做手術。

不少網友即為Shirley打氣，著她加油。

至於林子博亦鼓勵太太，叫太太不用在意，他留言道：「點解有啲醫生，可以做到顧問醫生、甚至教授？因為佢哋有鍥而不捨嘅精神，不斷思考同研究點樣醫好病人，唔會咁輕易放棄！所以有料嘅醫生，更加唔會同病人講一啲放棄嘅說話。雖然睇你呢個係腫瘤科醫生，但好明顯佢只係打份工嘅心態，少做少錯！唔做唔錯！老婆，呢位醫生唔使理，因為佢唔係你嘅主診醫生！」

【雪中送炭】林子博拍真人騷為癌妻賺藥費 感謝古天樂馬浚偉相助：古生叫我不用擔心診金

▲ 林子博跟太太 Shirley。

林子博早前向傳媒交代太太病情時，透露太太自去年接受化療後便未再做任何治療，至今年7月試新標靶藥，可惜藥物副作用太大，令腫瘤位置更加痛，由於服食止痛藥很不舒服，故太太停吃嗎啡成分的止痛藥，出現又暈又嘔的情況。

而林子博早前向傳媒透露，醫生現時為太太在腰椎做一個微創手術，破壞腹腔連接大腦的神經線，望能暫時舒痛楚。

▲ 林子博一家四口。

過去一年林子博為了太太的病情而四處奔走。不過，演藝圈亦有不少人士願意為他們伸出援手，當中就包括有汪明荃、古天樂及馬浚偉等。

而子博亦態度樂觀，曾說：「希望有奇蹟啦！若之後再有其他另類治療，我們都會嘗試」。