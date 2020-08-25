【戲院重開】《叔.叔》《金都》《戲棚》《幻愛》重新上映　導演周冠威：確實有些興奮

▲ 《幻愛》有口皆碑。

本港新冠肺炎疫情緩和，衞生防護中心今日（8月25日）公布指，除非疫情有突發性逆轉，星期五將發出最新指示，當中包括延長食肆堂食至晚上9時、重開戲院及美容院等。

對此，高先公布 《叔.叔》、《金都》、《幻愛》、《戲棚》將在戲院重開後（8月28日）重新上映。而《逆權選美》（Misbehaviour）和《仍然要相信》（I Still Believe ）則緊接其後，暫定於10月份上畫。

▲ 《叔.叔》重演。

對於劇院重開，《叔．叔》導演楊曜愷稱：「期待咗戲院重開好耐，希望《叔．叔》可以繼續喺戲院放映嘅旅程，更加希望觀眾唔好忘記《叔．叔》，繼續支持。請大家做足防疫措施入場觀看。喺大銀幕上睇《叔．叔》感覺會係更深刻，更加動容。」

至於《金都》導演黃綺琳：「戲院終於都開返，《金都》之前都上映中，希望可以繼續上映，好多人都想入場睇。希望大家繼續注意衛生喺戲院睇戲。」

而在劇院禁開前票房走勢凌厲的《幻愛》導演周冠威稱：「上個月戲院封閉，對於只上映了13天的《幻愛》是一個頗大打擊。得知星期五戲院能夠重開，確實有些興奮。這段時間香港變化很大，很難掌握將來的事，鼓勵對《幻愛》有興趣的朋友，把握機會盡快入戲院觀看。」