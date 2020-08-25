高鈣？脫脂？維他命？  營養師教你如何挑選最適合你和家人的牛奶

相信很多人都有早餐喝牛奶的習慣，因為牛奶與健康、營養早已劃上等號，尤其在疫情之下，為了保持強健體魄，每日飲一杯牛奶就可以攝取到日常所需的蛋白質、鈣質、維他命等。不過，市面上發售的純牛奶和牛奶飲品種類繁多，每一款都標榜有不同健康價值，消費者應根據甚麼準則選擇適合自己的牛奶產品呢？

要選擇合適的牛奶產品，首先要了解純牛奶和牛奶飲品的分別。英國註冊營養師陳勇堅指出，牛奶的成分是100%天然的純鮮奶，脂肪含量和熱量都會較高，而牛奶飲品的成分通常有水、奶固體，並會額外補充維他命及礦物質，以符合不同消費者的需求，所以牛奶飲品的營養價值都會比純牛奶高一些。

▲ 陳勇堅認為每個年齡層的營養所需都不同，消費者可根據自身需要來選擇合適的牛奶飲品。

各有所好 選擇合適牛奶飲品

根據陳勇堅的分析，每個年齡層的營養所需都不同，而牛奶飲品裡面額外補充的鈣質、蛋白質及維他命A、D、E等，可為消費者提供多元化而更方便的營養選擇，消費者可根據自身需要來選擇合適的牛奶飲品：

高鈣牛奶飲品：幫助骨骼成長

奶味香濃，配合兒童口味之餘，含有適量的脂肪及蛋白質，配合豐富鈣質及維他命D，可以幫助骨骼及牙齒成長，特別適合1至2歲幼兒飲用。若兒童體內維他命D不足時，便會有機會產生骨骼彎曲及變形等問題。

高鈣脫脂牛奶飲品：保持健康體態

每杯高鈣脫脂奶的熱量少於100千卡，而且零脂肪，有利控制體重；高鈣配方再額外補充維他命D，有助鈣質吸收。簡單來說，高鈣脫脂適合希望減少熱量攝取，保持健康體態的人士。

高鈣低脂牛奶飲品：補充運動所需

高鈣質除了能增加骨質密度，減少日後患骨骼疏鬆及骨折的機會之外，還可維持神經的傳導、血液凝固功能、肌肉的收縮，放鬆作用及控制心肌的正常跳動，這些功效特別對高運動量人士有裨益。高蛋白質含量亦助支持肌肉生長及修復，因此適合一般成年男女及高運動量的人士。

維他命牛奶飲品：改善營養不均

除了鈣和蛋白質外，還含有豐富維他命 A、D和E，營養素覆蓋較廣，適合希望改善營養不均衡問題的人士，例如進食量減少的長者。當中維他命A及D有助維持正常的免疫力，維他命E有助抗氧化。

辨清產品奶源及製造地點

此外，陳勇堅認為選擇牛奶飲品時，也要辨清產品奶源及產地，「奶源大多在紐西蘭、荷蘭、澳洲、中國內地或美國等地區，其中紐西蘭、荷蘭、澳洲等地之牧場較出名，其氣候、水質和空氣質素都適宜作奶源地，但奶源未必可以在包裝標籤上找到。至於牛奶產地就會在包裝標籤上列明，現在牛奶大多在香港製造，有些則會在越南、泰國及美國等地區製造。香港製造的牛奶都符合衞生標準，安全可靠。」市面上多款牛奶產品中，維他牛奶飲品系列的奶源正是來自新西蘭及荷蘭，並且在香港製造，款式包括高鈣、高鈣脫脂、高鈣低脂、以及維他命牛奶飲品，適合不同營養需要的消費者。

▲ 紐西蘭、荷蘭、澳洲等地之牧場較出名，其氣候、水質和空氣質素都適宜作奶源地。

大部份含有添加營養素的牛奶飲品及產品，都會添加一些穩定劑以改善產品的穩定性，消費者或會擔心這些添加劑對人體會帶來壞影響。陳勇堅指出，這些添加劑並不會影響牛奶本身的營養及份量，而根據歐盟食品安全局（EFSA）及美國食品和藥物管理局（FDA）評估，牛奶飲品中常用的添加劑包括E471、E460、E340、E466、E401、E412及E407等，屬於對人體沒有安全風險或屬於安全的食用物質，消費者若有任何疑問，亦可諮詢醫生或註冊營養師意見。

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