  • 32°C
香港時間 : 2020825日 (週二) 17:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【母乳辛酸】母乳媽媽分享餵人奶辛酸　乳房被當棉花糖遭BB拉扯10厘米

育兒經 16:50 2020/08/25

分享：

熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

媽媽的乳房被BB拉扯，相信一定不好受。

母親十月懷胎誕下孩子，還要辛苦餵哺母乳讓子女獲得充足營養。親餵母乳當中的辛酸，相信當過母乳媽媽的都能體會。近日有一名越南媽媽就在社交網站發帖，分享了兒子把媽媽的乳房當成棉花糖般拉扯，甚至被拉至長達10厘米。

母乳是嬰兒的天然食糧，更是嬰兒攝取水分、能量和營養素的最佳食物。餵哺母乳是媽媽給予孩子最珍貴的禮物，讓孩子能在媽媽溫暖和安全的懷抱下，安心進食，得到生長所需的營養。不過，餵哺母乳過程背後的辛酸，卻是不為人道。

乳房被BB吸啜拉扯

除了要承受塞奶、甚至乳腹炎等痛楚，BB吸啜乳房時，也有機會令媽媽受傷。越南母乳媽媽Velvet Pham近日在facebook上載了多張照片，只見無牙BB把媽媽的乳房當成棉花糖般，又拉又扯，甚至被拉長至10cm，相信媽媽一定不好受。

不過，BB的表情卻非常開朗，一直興奮地咬著媽媽的乳頭，有時更會睜大眼睛看著媽媽。媽媽即使疼痛無奈，也因BB表情可愛，難以生氣。

網民感謝母乳媽媽

不少網民都對媽媽深表同情，紛紛表示媽媽真偉大，難怪不少母乳媽媽因餵人奶而令乳房下垂或萎縮，「被拉過幾次形狀就回不去了」。有網民亦表示，嫌棄妻子生仔後身材走樣的丈夫，應該看看這些照片，明白媽媽們的辛酸。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王明芳

相關文章

【母乳媽媽】24周早產兒插喉留院7個月　港媽日泵8次奶塞爆雪櫃等愛兒回家
15:17 2020/08/03
【母乳媽媽】24周早產兒插喉留院7個月　港媽日泵8次奶塞爆雪櫃等愛兒回家
【母乳餵哺】台媽食營養補充劑母乳塞爆雪櫃　醫生拆解卵磷脂助增奶量迷思
11:13 2020/06/19
【母乳餵哺】台媽食營養補充劑母乳塞爆雪櫃　醫生拆解卵磷脂助增奶量迷思
【偉大媽媽】36歲婦難產緊急剖腹後沒心跳搶救無效　丈夫一個要求讓愛妻起死回生
13:07 2020/07/08
【偉大媽媽】36歲婦難產緊急剖腹後沒心跳搶救無效　丈夫一個要求讓愛妻起死回生
生育 家庭教育 育兒心得 網絡熱話 家庭關係

最高瀏覽

【減肥日誌】何遠東留家抗疫決心減肥　肥東2個月激減20磅變瘦東【內附詳情】
11:38 2020/08/24
【減肥日誌】何遠東留家抗疫決心減肥　肥東2個月激減20磅變瘦東【內附詳情】
【緣起緣滅】艾威跟愛妻結束18年婚姻　曾花盡積蓄救病妻惜難終老
11:13 2020/08/24
【緣起緣滅】艾威跟愛妻結束18年婚姻　曾花盡積蓄救病妻惜難終老
【港版健康碼】待疫情緩和可持健康碼往返粵港澳　一文睇獲取健康碼5個步驟【內附檢測機構】
15:22 2020/08/23
【港版健康碼】待疫情緩和可持健康碼往返粵港澳　一文睇獲取健康碼5個步驟【內附檢測機構】