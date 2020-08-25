【母乳辛酸】母乳媽媽分享餵人奶辛酸　乳房被當棉花糖遭BB拉扯10厘米

▲ 媽媽的乳房被BB拉扯，相信一定不好受。

母親十月懷胎誕下孩子，還要辛苦餵哺母乳讓子女獲得充足營養。親餵母乳當中的辛酸，相信當過母乳媽媽的都能體會。近日有一名越南媽媽就在社交網站發帖，分享了兒子把媽媽的乳房當成棉花糖般拉扯，甚至被拉至長達10厘米。

母乳是嬰兒的天然食糧，更是嬰兒攝取水分、能量和營養素的最佳食物。餵哺母乳是媽媽給予孩子最珍貴的禮物，讓孩子能在媽媽溫暖和安全的懷抱下，安心進食，得到生長所需的營養。不過，餵哺母乳過程背後的辛酸，卻是不為人道。

乳房被BB吸啜拉扯

除了要承受塞奶、甚至乳腹炎等痛楚，BB吸啜乳房時，也有機會令媽媽受傷。越南母乳媽媽Velvet Pham近日在facebook上載了多張照片，只見無牙BB把媽媽的乳房當成棉花糖般，又拉又扯，甚至被拉長至10cm，相信媽媽一定不好受。

不過，BB的表情卻非常開朗，一直興奮地咬著媽媽的乳頭，有時更會睜大眼睛看著媽媽。媽媽即使疼痛無奈，也因BB表情可愛，難以生氣。

網民感謝母乳媽媽

不少網民都對媽媽深表同情，紛紛表示媽媽真偉大，難怪不少母乳媽媽因餵人奶而令乳房下垂或萎縮，「被拉過幾次形狀就回不去了」。有網民亦表示，嫌棄妻子生仔後身材走樣的丈夫，應該看看這些照片，明白媽媽們的辛酸。

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責任編輯：王明芳