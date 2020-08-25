學校電子教學統籌組最少僅2人　港大研究：加強網上教學準備有助收窄弱勢學生數碼鴻溝

▲ 港大教育學院教育應用資訊科技發展研究中心副主任羅陸慧英今（25日）發表「數碼素養360」研究計劃的第二期報告。（港大提供）

全港學校新學年「開學不返校」，香港大學近月進行研究發現，加強學校及教師對網上教學的準備程度，有助減社經地位低的學生在數碼能力的弱勢，惟目前各校統籌電子學習的小組組成差異極大，最少僅由2名技術員負責，最多由逾20人組成。

港大教育學院教育應用資訊科技發展研究中心副主任羅陸慧英今（25日）發表「數碼素養360」研究計劃的第二期報告，透過6至7月收集53間學校數據，分析學校的電子學習政策及實施如何影響學生的學習成果。

羅陸慧英表示，第一期報告已揭示網上教學會加深弱勢家庭學生的數碼鴻溝，產生疊加效應，但最新研究顯示，停課期間的良好網上教學準備，會對社經地位低的學生學習成果有明顯正面影響，對高社經地位的學生反而影響不大，估計因為社經地位高的學生，擁有學校以外的其他學習機會，故加強學校及教師對網上教學的準備程度，尤其有助減輕社經地位低的學生，在數碼能力的弱勢。

此外，愈廣泛的管理角色參與電子學習統籌，對學生各方面的網上學習經驗及教師準備程度亦有正面影響；若其他科目教師均有參與恆常運作及管理，學生的數碼技能亦會有明顯進步。

不過，各校統籌組的組成方式分別非常大，各校電子教學團隊一般名為「資訊科技統籌組」或「電子學習統籌組」，有一間學校僅安排2名技術員負責處理全校電子學習工作；最多學校、共19間學校有9至12人參與；4間學校更安排多過20人；而各校統籌組成員涉及的工種數目亦存在差異，個別學校小組只涉及1至3個工種，惟研究顯示有非電腦科教師參與其中的學校，亦對學生學習有正面影響。

羅陸慧英說，對於各校統籌組的分別之大感到詫異，反映學校對電子教學的重視程度，以及所提供的服務存在差異；而部分學校僅安排與教與學工作無關的技術員統籌，但亦有學校安排副校長或科主任等教師帶領統籌，顯示學校之間的分水嶺，因應各學科所需的電子設備不同，建議相關在教與學具帶領地位的教師應參與統籌。

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記者：馮琪雅