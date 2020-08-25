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【倚老賣老】好心父女火車讓座企足全程　老人家理所當然不客氣︰80幾歲要坐

育兒經 16:59 2020/08/25

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台灣有爸爸帶著女兒坐火車好心讓位予老人家，老人卻覺得理所當然，沒有道謝。

好心讓座不是必然，尤其已額外加錢購買指定座位，沒有硬性規定必須讓座。 台灣一名男網民乘火車時，遇見一群沒有買座位票的老人，剛好旁邊一名帶著女兒的爸爸好心讓位，老人用著理所當然的語氣表示「你80幾歲可以坐啦！」，令網民有感長者毫不客氣，更心痛女童企足全程。

好心父女主動讓座

該名網民昨日（24日）在Facebook群組「爆怨公社」發帖，分享乘火車時的所見所聞，其上載的照片中見一對父女站在火車車廂內，網民表示，當時見到有一群老人上火車，老人家買的車票是沒有指定座位，即代表需要企，如果有空位多出才有機會坐。

有名好心的爸爸見狀，跟女兒一起讓給老人坐，可是坐下的長者似乎沒有道謝，其同伴們還大聲的說 「你80幾歲可以坐啦」，像很得意地展示其他人必須讓座予老人家。

倚老賣老必須他人讓位

從照片可見，一名戴漁夫帽的爸爸，身上揹著斜肩包，一手緊握扶手，抵抗火車行駛間的波動，而另一手拿著像很沉重的手提購物袋。由於他手中已有重物，只能分出幾隻手指緊緊牽著女兒。女童似是初小學生，她揹著大紅色背囊，緊緊雙手環抱著爸爸，不敢亂動，像怕跌倒。看到整個過程的男網民表示︰

我心裡莫名奇妙，人家已經好心讓你們坐了，還要在那邊倚老賣老講這些，這妹妹後來跟著爸爸一起站了很久，妹妹也不敢坐了。

男網民有感覺得有時候做好人，可是被覺得是理所當然，像被人取著數，很不值！

網民︰長者道德綁架

許多網民加入討論，認為不少長者是「道德綁架」，認為別人對長者好心是理所當然，留言表示看實際情況才決定讓座︰「倚老賣老很討厭」、「想坐買坐票，火車不是老人專用車」、「如果我帶孩子不會讓坐，小孩在火車上站著也危險」及「有些老人常去爬山健身，身體比年輕人還好，讓位會選看起來很瘦弱的那種優先」。

另一方面，有網民為長者講話，建議不要因一張相片在網絡公審，可能是老人一直不好意思坐， 是他朋友開玩笑要他坐，講話大聲了一點，而且作為當事人的爸爸沒有介意。「歡喜作，甘願受，爸爸做了一件好事，讓女兒了解雖然他人嘴巴很壞，但自己的立場不變，是個好的教育機會」。

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責任編輯：王明芳

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