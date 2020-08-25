【新冠肺炎】健身業派對房間未獲解禁　業界斥不公促盡快重開

政府今日（25日）宣布，周五（27日）起可放寬晚市堂食至晚上9時，但仍維持兩人一枱，為期7日；「限聚令」、「口罩令」及「禁業令」則延長至周五，之後戲院、美容院以及較少身體接觸運動戶外場所則可重開，郊野公園可豁免戴口罩，同樣為期7日。未獲豁免的行業包括健身業、派對房間等，業界人士均斥政府處事不公，未有充分理解業界苦況。

【限聚令】限聚令等措施延長多兩天 星期五延長食肆堂食至晚上九時 重開戲院及美容院

【新冠肺炎】飲食業指食肆堂食放寬至晚上9時作用不大 港人下班後食一陣要「埋單走人」

健身博擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎表示，對政府做法感到憤怒及無奈，斥責政府作任何決定前都未有諮詢業界，「佢覺得係就係」，從早前全日禁堂食已可見一斑，「洗頭剪髮都有接觸，點解唔禁埋」。他指，現時健身業界難以營運，據他了解7至8月已有約30間中小型拳館、健身中心等結業，業界不論東主及教練只能靠積蓄及兼職過活，希望政府可讓健身室盡快重開，「開條件去傾」。

香港派對場地協會會長林漢然亦表示，不公情況持續已久，「唔通戲院空氣新鮮啲，美容院咪一樣有接觸」，又指派對場地主力做預約生意，一旦出現感染亦可更易追蹤病人動向。他形容業界情況嚴峻，今年正式可做生意的時間僅兩、三個月，即使重開都要受限聚規定影響，坦言業內已出現結業潮，本來用作交流的社交網站群組亦已變成「放租賣盤」群組，有關消息較以往多7、8成，他亦結束名下3間派對場地，目前只餘2間營運。他批評政府封關不力導致第三波疫情，後果卻要由小商戶「埋單」。

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記者：蘇文軒