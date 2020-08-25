  • 32°C
香港時間 : 2020825日 (週二) 17:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】香港兒童醫院一歲半男童術前檢測呈陽性　始揭身體有抗體曾受感染後康復

社會 16:40 2020/08/25

分享：

熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

衞生防護中心指該名男童在6月底由巴基斯坦返港。

本港疫情未止，衞生防護中心公布今日（25日）新增19宗確診個案，3宗為輸入個案，其餘16宗為本地感染病例，相隔一天再回升至雙位數字。本地個案中，有8宗與早前個案相關，全部均涉及家庭、朋友聚會相關，其餘8宗源頭不明；另有20多宗初步確診個案。

【新冠肺炎】本港今日新增19宗確診個案　另有20多宗初步確診

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫公布個案。

何婉霞指兒童醫院一名一歲半男童入院，準備做預約手術，他入院前沒有徵狀，也沒有離境，家中也沒有人確診。手術前接受新冠病毒檢測，昨日初步確診，入住兒童醫院隔離病房，今早轉至伊利沙伯醫院。醫院再進一步的檢測發現，男童血清有抗體，而他的媽媽檢測也呈陰性，也是血清有抗體。

該名男童原定在兒童醫院接受預約手術。

【限聚令】限聚令等措施延長多兩天　星期五延長食肆堂食至晚上九時　重開戲院及美容院

何婉霞指相信男童是受感染後康復，已沒有傳染性，沒有醫護人員是密切接觸者，相信他與媽媽都是較早前感染，會再交由衞生防護中心作個案追蹤。

張竹君指出，該名男童在6月底與媽媽及姐姐從巴基斯坦回港，當時曾接受檢疫，當時的檢測是陰性，相信他是社區受感染。

另外瑪嘉烈醫院急症室一名60歲運作助理也初步確診，患者8月22日最後工作，下班後不適求醫，昨日初步。2名同事都有合適裝備。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋

相關文章

【新冠肺炎】本港今日新增19宗確診個案　另有20多宗初步確診
今日 16:31
【新冠肺炎】本港今日新增19宗確診個案　另有20多宗初步確診
【新冠肺炎】再有56位確診者出院 　27名留院者情況危殆
今日 16:36
【新冠肺炎】再有56位確診者出院 　27名留院者情況危殆
【新冠肺炎】九龍西非緊急救護車女運作助理初步確診　3名同事列作密切接觸者
今日 16:42
【新冠肺炎】九龍西非緊急救護車女運作助理初步確診　3名同事列作密切接觸者
【新冠肺炎】8月24日新增7宗本地確診東區佔4宗　北角康福園西灣河海順大廈筲箕灣東熹苑上榜(一文看清新增確診大廈名單)
21:12 2020/08/24
【新冠肺炎】8月24日新增7宗本地確診東區佔4宗　北角康福園西灣河海順大廈筲箕灣東熹苑上榜(一文看清新增確診大廈名單)
【新冠肺炎】港大專家：IT男二次感染症狀愈趨輕微或僅單一案例　惟證群體免疫力不可消滅疫症
21:59 2020/08/24
【新冠肺炎】港大專家：IT男二次感染症狀愈趨輕微或僅單一案例　惟證群體免疫力不可消滅疫症
【限聚令】限聚令等措施延長多兩天　星期五延長食肆堂食至晚上九時　重開戲院及美容院
今日 13:35
【限聚令】限聚令等措施延長多兩天　星期五延長食肆堂食至晚上九時　重開戲院及美容院
兒童醫院 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【減肥日誌】何遠東留家抗疫決心減肥　肥東2個月激減20磅變瘦東【內附詳情】
11:38 2020/08/24
【減肥日誌】何遠東留家抗疫決心減肥　肥東2個月激減20磅變瘦東【內附詳情】
【緣起緣滅】艾威跟愛妻結束18年婚姻　曾花盡積蓄救病妻惜難終老
11:13 2020/08/24
【緣起緣滅】艾威跟愛妻結束18年婚姻　曾花盡積蓄救病妻惜難終老
【港版健康碼】待疫情緩和可持健康碼往返粵港澳　一文睇獲取健康碼5個步驟【內附檢測機構】
15:22 2020/08/23
【港版健康碼】待疫情緩和可持健康碼往返粵港澳　一文睇獲取健康碼5個步驟【內附檢測機構】