【新冠肺炎】香港兒童醫院一歲半男童術前檢測呈陽性　始揭身體有抗體曾受感染後康復

▲ 衞生防護中心指該名男童在6月底由巴基斯坦返港。

本港疫情未止，衞生防護中心公布今日（25日）新增19宗確診個案，3宗為輸入個案，其餘16宗為本地感染病例，相隔一天再回升至雙位數字。本地個案中，有8宗與早前個案相關，全部均涉及家庭、朋友聚會相關，其餘8宗源頭不明；另有20多宗初步確診個案。

【新冠肺炎】本港今日新增19宗確診個案 另有20多宗初步確診

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫公布個案。

何婉霞指兒童醫院一名一歲半男童入院，準備做預約手術，他入院前沒有徵狀，也沒有離境，家中也沒有人確診。手術前接受新冠病毒檢測，昨日初步確診，入住兒童醫院隔離病房，今早轉至伊利沙伯醫院。醫院再進一步的檢測發現，男童血清有抗體，而他的媽媽檢測也呈陰性，也是血清有抗體。

▲ 該名男童原定在兒童醫院接受預約手術。

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何婉霞指相信男童是受感染後康復，已沒有傳染性，沒有醫護人員是密切接觸者，相信他與媽媽都是較早前感染，會再交由衞生防護中心作個案追蹤。

張竹君指出，該名男童在6月底與媽媽及姐姐從巴基斯坦回港，當時曾接受檢疫，當時的檢測是陰性，相信他是社區受感染。

另外瑪嘉烈醫院急症室一名60歲運作助理也初步確診，患者8月22日最後工作，下班後不適求醫，昨日初步。2名同事都有合適裝備。

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記者：伍瑋瑋